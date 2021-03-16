Госдума приравняла оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма. В ЛДПР против

16.03.2021, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ приняла сегодня во втором чтении законопроект, по которому публичное оскорбление ветеранов приравнивается к реабилитации нацизма. Виновных смогут лишать свободы на срок до пяти лет и штрафовать на пять миллионов рублей.

Против выступил единственный депутат – член ЛДПР Сергей Иванов.

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«У нас получаются люди первого и второго сорта. Если вы обычного человека оскорбили, то штраф до миллиона рублей и два года лишения свободы. А если ветерана Великой Отечественной войны, то пять миллионов и три года лишения свободы. А как же ветераны боевых действий, матери-героини, другие заслуженные люди. Это несправедливо», – сказал Иванов.

Он считает законопроект спекулятивно-политическим и связанным с недавним обвинением в клевете блогера-уголовника Алексея Навального.

«До процесса над Навальным, никто не слышал, чтобы наших ветеранов оскорбляли и унижали. Это нововведение породило в обществе обширную дискуссию. Многие вспомнили о том, что есть ветераны, а есть фронтовики, что есть люди, бывшие на войне и около войны. Это просто спекуляция на наших ветеранах», – сказал Иванов.

Его также возмутил факт награждения телеведущего Владимира Соловьева боевым орденом Александра Невского за объективное освещение событий весны 2014 года.

«Мы должны понимать, что их осталось очень-очень мало, и мы должны их защищать. Таких случаев быть не должно, потому что они победили фашизм. Говорить, что ветеран не так воевал или воевал плохо, это будет реабилитация фашизма. Они все герои. Этого нельзя допускать», – возразил жириновцу представлявший законопроект депутат Зариф Байгускаров.