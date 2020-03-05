Госдума признала граждан Украины и Белоруссии безусловно русскоязычными

05.03.2020, Москва, Елена Острякова

Граждане Украины и Белоруссии будут признаваться носителями русского языка без прохождения собеседования.

Соответствующий закон приняла сегодня в третьем чтении Госдума РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Граждане Республики Беларусь и граждане Украины могут быть признаны носителями русского языка при наличии предусмотренных законом оснований (данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ) без прохождения собеседования с комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка», – сообщается на официальном сайте Госдумы.

Другим законом, также принятым сегодня, устанавливается единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ, – до 3-х месяцев со дня подачи заявления.