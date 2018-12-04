Госдума призвала парламенты мира осудить украинские провокации

04.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Депутаты Госдумы поддержали проект обращения к парламентам мира и межпарламентских организаций в связи с обострением международной обстановки в результате непрекращающихся провокаций украинских властей.

Проект на пленарном заседании 4 декабря единогласно поддержали все четыре фракции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Депутаты Государственной Думы решительно осуждают действия украинских властей и их покровителей на Западе, направленные на обострение международной обстановки в Черноморском регионе и Европе в целом, а также призывают все миролюбивые политические силы, всех здравых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева и сделать все необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности, исходящей от цепляющегося за власть Петра Порошенко и нынешнего киевского режима», – говорится в тексте обращения.

«Порошенко хочет через введение военного положения в регионах, где у него нулевая поддержка обеспечить себе главную задачу – любой ценой сохраниться у власти, тем самым он ставит на грань войны не только Европу, но и весь мир. Ситуация становится взрывоопасной», – заявил во время своего выступления депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Мы сегодня обращаемся к парламентам европейских государств, к парламентам стран Большой двадцатки и ключевым международным организациям с просьбой дать должную оценку провокационным действиям властей Украины», – добавил он.

«Это правильно, что мы сегодня принимаем это заявление, но я напомню, что 25 марта был захвачен корабль «Норд», и тогда Госдума сделала запрос о том, какие будут приняты меры по этому поводу», – напомнил депутат от «Единой России» Константин Затулин.

«Нам через месяц ответил министр рыболовства Данкверт, что они консультируются и протестуют. В МИДе сказали, что надо создать общественный совет по вызволенною наших моряков. Пока в мае не был задержан корабль Украины и начался процесс обмена, до тех пор Украина была невменяема, и все наши благодушные к ней призывы ничем не заканчивались», – добавил депутат.

В то же время Затулин призвал коллег не забывать, что это обращение отправится на суд «недобросовестных присяжных, которые в любой ситуации всегда будут голосовать или принимать решения не в нашу пользу».

«Потому что в их глазах всё, что делается против России, оправдано, в том числе и в данном случае совершенно одиозные действия», – подчеркнул он.

«Уже пошёл разговор, и Порошенко на этом настаивает, что надо пригласить иностранные военные суда в Азовское море, они дескать имеют такое право. Никакого такого права они не имеют. Согласно соглашению от 2003 года, они могут попасть в Азовское море только с согласия другой стороны. Никакого права кого-либо приглашать односторонним образом Украина не имеет в Азовское море. Уверен, завтра об этом всё равно начнётся спекуляция», – заявил Константин Затулин.

Отметим, что за проект проголосовали все 426 депутата Госдумы РФ.