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Госдума РФ поддержала сегодня проект обращения к парламентам стран мира в связи с военно-биологической деятельностью США за пределами своей территории.

По словам вице-спикера Ирины Яровой, министерства здравоохранения многих стран уже подписали соглашения с Пентагоном, по которым американские военные освобождаются от ответственности за деятельность биолабораторий.

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«Эти проекты называются медико-биологическими, но это – троянский конь Пентагона, потому что в нем скрыты военно-биологические изыскания – прикладные изыскания, касающиеся патогенов, являющихся агентами биологического оружия», – сказала Яровая.

Она сообщила, что все патогены вывозятся в США для дальнейшего технологического исследования дипломатической почтой.

«Фактически речь идет о глобальной деятельности в странах, где у США есть особый интерес. Более 400 лабораторий по всему миру. По периметру РФ множество таких лабораторий, которые создаются только с одной целью – особым изысканиям по патогенам-агентам биологического оружия, забору генетического материала у местного населения и исследованию иммунитета. Все это в совокупности в режиме секретной проработки, в полном противоречии конвенции о запрете биологического оружия, обозначают глобальный проект по разработке оружия массового поражения», – сказала Яровая.

Отвечая на вопросы депутатов, она допустила, что американских лабораторий в мире может быть 1400. Их деятельность направлена на то, чтобы замаскировать искусственно вызванные эпидемии под естественную вспышку опасных заболеваний.

Изучается способность местного населения реагировать на наиболее опасные патогенны, производится массовый забор генетического материала.

Российские законодатели призвали парламенты стран мира, где действуют подконтрольные США биологические лаборатории, добиваться «от Конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых министерством обороны США под вывеской «медико-биологическая деятельность» проектов военно-прикладного характера, нарушающих Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении».

Также российские парламентарии призвали коллег запросить у национальных правительств данные о наличии и характере работы Агентства DTRA минобороны США, которое наносит ущерб их национальному суверенитету.

Свой запрос о деятельности DTRA на Украине уже направила в Пентагон американская общественная организация «Судебный дозор».