Госдума проголосовала за «электронный призыв» против уклонистов

Госдума РФ приняла сегодня законопроект о создании единого электронного реестра военнообязанных. Он позволяет направлять повестки в армию, в том числе в электронном виде через портал госуслуг.

Уклоняющихся от службы будут лишать водительских прав и не выпускать из страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам представлявшего законопроект депутата Андрея Картаполова, создание современной информационной базы воинского учета позволит решить две задачи.

«Первая – это минимизация личного общения граждан и военных комиссариатов. Граждане тратили свое время, нервы, а в век информационных технологий – большую часть мероприятий можно выполнить в автоматизированном режиме. Второе – обеспечение справедливости и равенства прав граждан. Согласитесь, те, кто добросовестно выполняет свой конституционный долг, и те, кто уклоняется от службы, не должны быть в равных условиях. Те, кто уклоняется, должны нести за это ответственность», – сказал Картаполов.

Единый реестр, по его словам, сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения в ней — актуальными. В число данных о военнообязанных включат такую информацию, как ИНН, номер телефона, сведения о водительских правах. Электронные повестки будут считать врученными с момента размещения в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. Бумажные и электронные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу.

Получившему повестку ограничивают выезд из России до явки в военкомат. Если призывник не появляется в военкомате в течение 20 дней, против него могут быть приняты «временные меры». В число таких мер включены запреты регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого, регистрировать права на недвижимость и транспортные средства (последними также нельзя будет пользоваться), брать кредиты.

Оппозиционных депутатов смутила только неожиданность внесения законопроекта. О содержании никто не спорил.

Представитель «Справедливой России» Олег Нилов напомнил, что во время частичной мобилизации под призыв попали в основном представители рабочих специальностей, а интеллигенция в больших городах успешно скрывалась от повесток.

«Получилась рабоче-крестьянская армия. Ее мобилизовали, призывают, а все эти жулики, уклонисты, мягко говоря, как не призывались, так и не призываются до сих пор. В первую очередь, призывать надо тех, кто получил образование, в том числе военное, высшее, так называемых «пиджаков» и контрактников, которые прослужили какое-то количество лет, а сейчас ушли в тень. Они, в первую очередь, должны быть призваны – и те, кто нарушают законы. Стритрейсеры всяческие, бойцы без правил. Им адреналин некуда деть. Давайте их, в первую очередь, призывать», – сказал Нилов.

Депутат от ЛДПР Андрей Луговой назвал ажиотаж в СМИ по поводу законопроекта «глубоко провокационными вражескими действиями».

«Нужна ли ответственность граждан за уклонение? Конечно, нужна. Те ограничения, которые мы вводим, они совершенным образом очевидны. Не надо вокруг этого шабаш какой-то устраивать. Все ясно, четко и понятно. 18-20 лет наступило – шагом марш служить в армию. Я считаю, что все разговоры – больше для пиара. Давайте принимать решения плечом к плечу без всякой демагогии и базара», – призвал Луговой.

А шум по поводу законопроекта, действительно поднялся немалый. Прежде всего за свой электорат распереживались либералы.

«Раньше призыв напоминал решето. Если было нужно – можно было утечь через ячейки и не попасть в краснознаменную армию. Новые поправки делают из призыва (и мобилизации!) кастрюлю. Накрытую крышкой. Им нужно загрести в армию всех. До последнего россиянина», – написала в своем тг-канале московский политик Эльвира Вихарева.

«Если повестка выписана, то она вручена – это логика власти, в которой она отказывается бегать за гражданином. Так называемая презумпция вины», – возмущается политолог Илья Гращенков.

«Надеюсь, россияне будут массово игнорировать эти жульнические повестки. Завести десятки или сотни тысяч уголовных дел, посадить всех в тюрьму все равно не получится, у системы не хватит ресурсов (по крайней мере, сейчас). Не уверен, что они решатся и на реальное массовое поражение людей в правах. Скорей всего, расчет на то, что в военкоматы реально придут самые послушные», – робко надеется журналист-нацпредатель и иноагент Дмитрий Колезев.

«Нынешние поправки очевидно, направлены на то, чтобы упихать служить тех, кто этого больше всего не хочет. Вопрос: а какой толк в упихивании этих людей в армию? Они же – самые демотивированные, больше всего желают выбраться, а уж воевать не желают, и есть предположение, что и не будут? Еще и окружающих могут демотивировать», – защищает уклонистов его коллега Екатерина Винокурова.

Есть среди либералов и те, кто увидел в «электронном призыве» повод для очередной «революции».

«Мобилизация даёт противникам войны хороший шанс достучаться до той публики, которая прежде их и слушать не хотела. Дело в том, что идти на войну люди не хотят, но при этом трусами и дезертирами им выглядеть тоже не хочется. Эта нестыковка создаёт смысловой вакуум, который теперь могут заполнить оппозиционеры», – пишет политолог Аббас Галлямов.

Украинский политолог Андрей Мишин раздает россиянам советы.

«Лайфхак: увидел в Киеве в январе этого года, но думаю сработает и в России. Друзья, если вы молоды и решительны, срочно женитесь на девушках с мамой инвалидом, и сразу оформляйте опекунство над тёщей. И жена будет уважать, и в действующую армию не призовут. Посмотрел закон, теоретически можно, но в России это гораздо сложнее, чем в Украине. А в Киеве невест с больными мамами совсем не осталось», – написал украинец.

Донбасский музыкант Аким Апачев рад, что уклонистами в России наконец займутся.

«По сути, это санкции против уехавших, всех тех, кто штурмовал Верхний Ларс. Уклонист не сможет распоряжаться имуществом. То есть – не получится продать квартиру или машину, передать родственникам, сдавать в аренду. И туда же запрет для уклонистов быть ИП и самозанятыми. Свалили? Не пришли в военкомат по повестке? Всё, вы поражаетесь в правах. И это правильно. Нехер здесь зарабатывать», – радуется он.

Те эксперты, которые не слишком переживают за судьбу городских уклонистов, рассуждают, как связан новый закон с широко рекламируемым украинским «контрнаступом».

«Еще 7 дней назад в Госдуме уверяли, что никаких электронных повесток не будет. А сегодня, как ошпаренные, принимают соответствующий закон. Что изменилось за эти 7 дней? А вот что – произошла грандиозная утечка о планах Украины по контрнаступлению. Совпадение? Не думаю», – пишет журналист из Татарстана Альберт Бикбов.

«Все сегодняшние агрессии Картаполова и Лугового в отношении «уклонистов» Киев может проинтерпретировать в том плане, что «Кремль снова решил дойти Киева». И тогда, естественно, контрнаступ ВСУ получает обоснования», – тревожится политолог Максим Жаров.

«Резкое ужесточение системы призыва на военную службу в России, очевидно, связано с готовящимся украинским контрнаступлением. Если станет очевидным, что без резервов их не сдержать, то без второй волны мобилизации властям не обойтись. И если раньше мобилизация в основном проводилась в регионах, нацреспубликах, на Кавказе и в селах, то сейчас очевидно активнее будут набирать людей в крупных городах. Среди последствий такого шага будет более активное сарафанное радио насчет ситуации на фронте и в глубоком тылу», – считает либеральный публицист Владимир Дергачёв.

Доктор философских наук Дмитрий Михайличенко считает, что мобилизация городского среднего класса вызвана необходимостью не столько количественного, сколько качественного пополнения российской армии.

«Социуму транслируют классические паттерны долженствования развитого модерна («долг Родине»). Воспринять их может региональная периферия (малые и средние города, а также сельская местность), но не образованные слои с доходами от средних и выше средних в мегаполисах и столицах. При этом именно эти образованные сегменты крайне необходимы для будущего хоть сколько-нибудь модернизационной (а не архаичной) России», – написал он.

Наконец еще одна группа экспертов связывает «электронный призыв» вовсе не со СВО, а с предстоящими выборами мэра Москвы.

«Рассылка повесток через Госуслуги приведёт к массовому удалению аккаунтов оппозиционно настроенных граждан. В первую очередь, в Москве. Что позволит увеличить долю лояльных избирателей перед осенним ДЭГом, который, как известно, проводится с помощью Госуслуг. Надо признать, очень остроумное политтехнологическое решение», – считает глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов.

«Преувеличивать возможный отток пользователей не стоит. Аудитория, которая всерьез готова удалить аккаунт, вряд ли ходит на выборы и уж точно не является целевой аудиторией основных политических игроков. Электоральные издержки небольшие, а вот с имиджевыми придется много и долго разбираться», – возражает ему политолог Александр Хазариди.

Политолог Александр Кынев, видимо, с ним согласен, потому что считает: шансов на московских выборах у кандидата от «Справедливой России» Дмитрия Гусева нет.

«Идти на мэрские с повесткой “отправим всех на фронт и закроем им границы” – это заведомо уничтожать свои шансы на сколь-либо приличный результат. Что он будет говорить призывникам и мобилизуемым? Москвичи же не мазохисты», – пишет Кынев.