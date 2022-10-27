Госдума проголосовала за запрет гей-пропаганды. Вопрос к отсутствующим депутатам

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Госдума РФ приняла сегодня единогласно в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди детей и взрослых.

За ЛГБТ-пропаганду среди детей максимальный штраф составит 5 млн рублей, среди взрослых — до 4 млн рублей.

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За пропаганду гомосексуализма в интернете или СМИ предлагается для граждан установить штраф от 200 до 400 тыс. рублей. Для должностных лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей. Для юрлиц — от 2 млн до 5 млн рублей.

Штрафы за пропаганду педофилии составят для граждан от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юрлиц — от 1 млн до 4 млн рублей.

Штраф за пропаганду смены пола среди детей составит тт 50 тыс. до 100 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для должностных лиц, от 800 тыс. до 1 млн рублей для юрлиц.

Иностранцев за такую пропаганду будут выдворять из страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что ко второму чтению законопроекта поступят поправки, ужесточающие предложенные нормы.

«Посмотрите, к чему привела пропаганда нетрадиционных ценностей. В Европе социологические опросы показывают, что 16% европейцев в возрасте от 14 до 29 лет относят себя к представителям ЛГБТ. Количество школьников, не определившихся со своим полом из-за пропаганды нетрадиционных отношений, за два года, коллеги, подчеркиваю, за два года, выросло почти в шесть раз и сегодня составляет 45%, почти половина всех учащихся штата», — сказал Володин.

Он привел данные опроса «Комсомольской правды», по которым 65% опрошенных считают, что необходимо вводить уголовное наказание за пропаганду нетрадиционной ориентации.

«Мы постоянно употребляем словосочетание «гибридная война». Сражение происходит не только на поле боя, оно идёт в экономической сфере, в информационном пространстве. Идёт серьёзная битва за сердца и умы молодёжи. Одерживая победы на полях сражений, можно проиграть битву за будущие поколения. Пропаганда ЛГБТ стала оружием против наших устоев, ценностей и традиций, тихим и хладнокровным убийцей, уничтожающим души. Как и в случае с боевыми действиями, есть время обороняться, а есть время наступать. Именно сейчас настало время решительных действий, медлить больше нельзя. И отступать нельзя, потому что на кону – души наших детей, их будущее, будущее всей России и русской цивилизации», – считает вице-спикер Петр Толстой.

А экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов обратил внимание на пикантную деталь:

«С голосованием всё понятно, а вопрос простой: кто из депутатов сегодня отсутствовал на заседании и по каким причинам? Напомню, что во время исторического голосования за возвращение в состав России четырёх регионов в ГД отсутствовало порядка сорока депутатов. Злые языки утверждают, что не все из них пропускали заседание по уважительным причинам. Интересно, а отсутствующие сегодня депутаты какую позицию занимают по отношению к ЛГБТ? Интерес сугубо праздный, разумеется», – пишет Долгов в своем блоге.