Госдума простила Турции долг за конвенцию Монтрё

Елена Острякова.  
21.05.2024 23:25
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Турция


Госдума отменила сегодня штрафную задолженность за просроченные платежи Турции по экспортному кредиту, выданному ей Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Речь идет о предоставлении государственного кредита Турции в размере 726 миллионов долларов США. До 2022 года турецкая сторона своевременно и в полном объеме исполняла свои обязательства. Однако после введения Западом санкций в отношении России Турция не смогла провести платежи по соглашению в 2022-2023 годах в размере 111 миллионов долларов США.

Госдума отменила сегодня штрафную задолженность за просроченные платежи Турции по экспортному кредиту, выданному ей...

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В сентябре 2023 года турецкая сторона полностью погасила задолженность. Согласно договору ей полагались штрафные санкции  в сумме 17 миллионов долларов США. Их Госдума сегодня и «простила».

Депутат Вячеслав Никонов отметил, что размер штрафа несопоставим с объемом торгово-экономических отношений, которые есть у России с Турецкой Республикой – 57 млрд долларов.

«Кто-то сейчас говорит, что Турция могла бы вести себя и лучше. Но я бы задал вопрос, могла ли Турция вести себя хуже? Мой ответ: конечно, могла. Турция — единственная страна НАТО, которая не ввела против нас санкции, не прервала с нами авиасообщение и является сейчас нашими воздушными воротами, это единственная страна НАТО, с которой у нас существует безвизовый режим. Это важный канал нашего параллельного импорта. Самое важное — Турция безукоснительно выполняет конвенцию Монтрё, не допуская военные флоты третьих стран в случае военного конфликта в Черном море. Захотела бы Турция, там бы уже стоял американский, британский флот и многое другое», – сказал Никонов.

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