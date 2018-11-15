Госдума провела декриминализацию по-путински

15.11.2018, Москва, Игорь Петров

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий внесение изменений в статью 282 Уголовного кодекса РФ.

Также принят в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» (об уточнении ответственности за действия, связанные с возбуждением ненависти либо вражды, а также с унижением человеческого достоинства).

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Оба законопроекта предложены к рассмотрению парламентом президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как рассказал представитель президента в Госдуме Гарри Минх, суть новшеств предполагает, что если лицо совершает правонарушение, предусмотренное действующей редакцией статьей 282 и в первый раз, то это не будет считаться общественно опасным деянием и привлекаться он будет к административной ответственности.

“А в тех случаях, кода лицо в течение года повторно совершает такое правонарушение, то это рассматривать уже, как уголовно наказуемое деяние и соответственно привлекать к ответственности по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации по части первой», – уточнил представитель президента.

В свою очередь глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников добавил, что закон будет иметь обратную силу, а ранее возбужденные уголовные дела будут прекращены.

При этом депутат Сергей Шаргунов обратил внимание на размытость термина «экстремизм», отметив, что статья может оказаться поводом для сведения счётов.

В итоге оба законопроекта были единогласно приняты, законопроект «О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации» подержали 394 человека (не голосовало 56 человек), законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» поддержали 394 человека (1 человек воздержался, не голосовало 56 человек).