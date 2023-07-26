Госдума пытается найти управу на антироссийскую повестку Youtube и Google-новостей

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Госдума РФ сегодня закрепила за Роскомнадзором полномочия по осуществлению контроля и надзора за деятельностью владельца сайта, на котором применяются рекомендательные технологии.

Решение прокомментировал зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Механизм рекомендаций использует практически каждая большая цифровая платформа, чтобы продать тот или иной товар или качественно упакованную пропаганду. Наш законопроект предлагает сделать механизмы рекомендаций прозрачными. Он дает возможность Роскомнадзору блокировать рекомендательные технологии и в целом платформы, которые умышленно используют свои технологии для незаконных целей», – пояснил Горелкин.

В настоящий момент крупнейшими площадками, использующими систему рекомендаций во вред России, являются детища корпорации Google – видеохостинг Youtube, а также агрегатор «Google-новости». Они выводят «в топ» сюжеты и новости, играющие в пользу противников РФ.

Принятый Думой закон призван «сделать механизмы рекомендаций прозрачными и не допускать их использования в незаконных целях».

«Роскомнадзор» должен получить правила применения рекомендательных технологий, включая описание процессов и методов сбора, систематизации, анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей, предоставления информации на основе этих сведений.

При получении требования о прекращении предоставлении информации с применением рекомендательных технологий владелец информационного ресурса обязан в течение суток прекратить услугу. Закон вступает в силу с 1 октября 2023 года.

Эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин уверен, что крупные Интернет-ресурсы будут уклоняться от раскрытия работы алгоритмов рекомендаций.

«Важно понимать, что алгоритмы рекомендаций топовыми сервисами воспринимаются как их конкурентное преимущество. За счет чего взлетел TikTok, а YouTube стал фактически монополистом на рынке? Алгоритмы рекомендаций. Из-за того, что широкий круг не знает, как работают алгоритмы продвижения, мало кто может ими манипулировать. А случаи, когда кто-то все же подбирает ключи к алгоритмам, становятся информационной бомбой», – написал Карягин в своем тг-канале.

Учитывая это, теоретически, отказ Google и Youtube от сотрудничества с «Роскомнадзором» может быть использован для блокировки ресурсов в России – такая перспектива уже давно обсуждается экспертами.