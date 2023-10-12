Госдума пытается прищучить украинского орденоносца Фридмана

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Госдума приняла протокольное поручение привлечь к ответственности беглых россиян, которые публично дискредитировали Вооруженные силы РФ, а также оказывали финансовую поддержку ВСУ.

Имеются в виду совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, бывшие телеведущие Иван Ургант и Максим Галкин (иноагент), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В списке также оказались историк моды Александр Васильев, шоумены Александр Ревва и Александр Гудков, блогер и ведущий программы на СТС Руслан Усачёв и сын врио главы самарского облправительства Виктора Кудряшова.

Накануне сенатор РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин обратился в Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ для проверки сообщений о том, что Фридман финансировал ВСУ.

С просьбой проверить Фридмана по двум статьям о госизмене и дискредитации ВС РФ в Генпрокуратуру РФ также обратился руководитель движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский. Он утверждает, что Фридман финансировал террористов, чтобы с него сняли западные санкции и требует немедленно задержать предпринимателя.

Журналист-иноагент Андрей Караулов утверждает, что еще в октябре прошлого года сообщал: бывшие охранники «Альфы», имеющие отношение к Фридману, создавали на Украине террористическую организацию «Русская освободительная армия». Деньги на РОА, по его информации, собирали беглые россияне в Лондоне.

«К сожалению, я не ошибся. Такой корпус был создан. И – приступил к диверсиям. Сейчас я требую, чтобы мой пост был бы тщательно изучен, наконец, Генеральной прокуратурой, и если то, о чем я сообщал в октябре прошлого года, сейчас – подтвердилось, то где же… уголовные дела? Самое главное: какова роль в этой истории Михаила Маратовича Фридмана. И – Петра Олеговича Авена?», – написал Караулов в своем тг-канале.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев также утверждает, что он обращался в Генпрокуратуру в сентябре прошлого года, когда стало известно, что Фридман пытается откупиться от санкций за взятку Киеву в размере миллиард долларов, но реакции от силовиков не последовало. Повторное обращение Царев сделал в марте нынешнего.

«Почему Михаил Фридман решил, что здесь ему должны быть рады? Или предательство можно простить?», – написал Царев.

Вернувшийся на прошлой неделе в Москву (якобы временно, пока в Израиле не уляжется) Фридман уже анонсирует мероприятия со своим участием в Российском еврейском конгрессе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бизнесмен как гражданин России имеет на это полное право.

В сентябре правительство Великобритании ужесточило санкции в отношении Фридмана, введя против него транспортные рестрикции. Новые ограничительные меры предполагают возможность задержания судов и самолетов, которые принадлежат ему. Минфин США также внес Фридмана и Авена в свой санкционный список.

На прошлой неделе украинский суд арестовал активы Фридмана и других владельцев «Альфа-Банка» на 460 млн долларов. А в начале сентября Фридману на Украине было объявлено подозрение по статье о финансировании захвата власти. Также мэр Львова Андрей Садовой лишил бизнесмена награды «Почетный знак святого Юрия».

Проживающий с 2015 года в Лондоне уроженец Львова Фридман с самого начала СВО занимал двойственную позицию. В интервью западным СМИ он жаловался, что санкции лишили его средств даже на домработницу. Он искал контактов с беглым окружением блогера-уголовника Алексея Навального и проплачивал подписи либералов под челобитной о снятии с него санкций. А также предлагал Украине миллиард долларов за свою поддержку.

Сын бизнесмена Александр Ожельский в октябре 2022 года выпустил обращение, в котором назвал себя украинцем и попросил Киев снять с себя украинские санкции.

С другой стороны, структуры, входящие в «Альфа-групп», выполняли контракты Минобороны РФ и Росгвардии уже после начала СВО.