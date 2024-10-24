Госдума ратифицировала договор, напугавший Запад

Елена Острякова.  
24.10.2024 12:55
  (Мск) , Москва
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Дзен, КНДР, Политика, Россия


Госдума ратифицировала сегодня договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Помимо КНДР, аналогичный договор у России есть только с Монголией. Готовится еще один — с Ираном.

Госдума ратифицировала сегодня договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, передает корреспондент...

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Документ (статья 4), подписанный главами государств еще летом, делает в числе прочего возможным использование ВС РФ для защиты КНДР и ВС КНДР для защиты РФ.

«Можно начинать истерить в Киеве и Лондоне. Почему? Потому что, любой северокореец на Западе никогда не станет просто мигрантом. У них бывших не бывает», – написал в своем тг-канале политолог Марат Баширов.

Однако первой начала истерить американская  Wall Street Journal, которая утверждает, что в договоре есть секретный пункт, согласно которому Пхеньян уже отправил около тысячи солдат воевать с Украиной.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, представлявший сегодня депутатам договор, опроверг фантазии американских газетчиков. По его словам, призывы конгресса США к военному ответу в случае подтверждения наличия войск КНДР на Украине усиливают напряжение на Корейском полуострове.

«Что ж, славная весть. Правильный союз. Всех поздравляем. Старый друг – лучше новых, ух», – прокомментировал событие писатель Захар Прилепин.

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