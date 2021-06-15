Госдума ратифицировала соглашение о системе связи армий СНГ

15.06.2021, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ приняла закон о ратификации соглашения о совместной системе связи вооружённых сил стран СНГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Принятие закона о ратификации позволит повысить устойчивость управления вооружёнными силами стран СНГ при решении совместных задач», – сказал представлявший закон замминистра обороны РФ Николай Панков.

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Соглашение было подписано в Москве 29 мая 2020 года.

Документ направлен на обеспечение совместимости стоящих на вооружении систем и средств связи национального и зарубежного производства. Предусматривается проведение тренировок сил и средств связи, имеющих отношение к этой системе, участие в организации совместных действий войск связи, поддержании их боевой готовности.

Среди задач совместной системы — услуги связи и обмен всеми видами информации в системе управления вооружёнными силами, а также обеспечение функционирования объединённых систем взаимодействия в военной сфере, созданных в формате СНГ.