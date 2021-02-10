Госдума разрешила применять «ядерное оружие» против Google – но только в крайнем случае

10.02.2021, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ приняла сегодня в окончательном третьем чтении закон, который вводит штрафы до 3 миллионов рублей для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как заявил разработчик закона депутат Александр Хинштейн, законопроект является логичным продолжением политики, направленной на защиту цифрового суверенитета страны.

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«Я предвосхищаю выступления коллег из оппозиционных фракций и, понимая тезисы, которые будут звучать, хочу сказать, что закон предусматривает ответственность за нарушение уже существующих норм закона.

Многие в этом зале опасались того, что государство получит возможность блокировать или замедлять трафик крупных ресурсов, которые нарушают права наших граждан и СМИ. Блокировка является самой крайней мерой, схожей с ядерным ударом, а наиболее разумной мерой является административная ответственность, когда крупные ресурсы, в том числе и заграничные, платят рублем за то, что не уважают наши законы и игнорируют нашу Конституцию», – сказал Хинштейн.

Он призвал коллег поддержать законопроект с учетом «остроты момента».

К третьему чтению в закон внесена поправка, согласно которой штрафы для IT-ресурсов, которые ограничивают доступ к российским СМИ, составят для граждан от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч; для юрлиц — от 600 тысяч до миллиона рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 200 до 300 тысяч рублей; для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч; для юрлиц — от 1,5 до 3 миллионов рублей.

Против нее выступил депутат от КПРФ Юрий Синельщиков.

«Статья не была представлена в первом чтении, чтобы избежать ее обсуждения», – сказал Синельщиков.

Отметим, что заявления оппозиции о неэффективности штрафов и угрозы блокировки опровергаются успешным опытом Турции – страны, которая демонстрирует в последнее время самостоятельную политику.

В ноябре Турция оштрафовала Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube и TikTok на 10 млн турецких лир ($1,18 млн) каждую за то, что компании так и не назначили представителей в Анкаре, как того требовал новый закон, начавший действовать с 1 октября.

Штрафы были введены после того, как сетевые гиганты опоздали с выполнением требований закона всего на два дня.

Впоследствии им в случае невыполнения требований турецкой стороны в течение 30 дней с момента уведомления о первом штрафе компаниям угрожали новые санкции уже на 30 миллионов турецких лир. А далее – ограничение трафика от 50 до 90%.

В итоге в середине декабря стало известно, что Youtube решил назначить представителя платформы в Турции, как этого требовал новый турецкий закон о соцсетях. Согласно заявлению Youtube, компанию в республике будет представлять юридическое лицо.