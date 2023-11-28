Госдума разрешила «Яндексу» сомнительные контакты в год выборов президента

Елена Острякова.  
28.11.2023 20:25
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Запад, Информвойна, Общество, Политика, Россия, Скандал


Госдума продлила на год срок, когда российские пользователи смогут авторизироваться с помощью зарубежных платформ, в том числе из недружественных стран. Соответствующий законопроект был принят сегодня в первом чтении.

Как пояснил журналистам зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, это сделано для комфорта пользователей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума продлила на год срок, когда российские пользователи смогут авторизироваться с помощью зарубежных платформ,...

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«Вы знаете, что на многих сайтах контент становится доступным только после того, как пользователь там зарегистрируется с помощью системы авторизации, которая собирает, хранит и обрабатывает его персональные данные. Этим летом был принят закон, который обязывает в Рунете делать авторизацию несколькими способами: мобильный телефон, госуслуги, единая биометрическая система или иной сервис, находящийся на 50% и более под контролем российской стороны.

Но выяснилось, что не все цифровые платформы смогут подготовиться и соблюдать этот закон с 1 декабря. Им требуется время для приведения в соответствие своей информационной структуры. Я обсуждал и с «Яндексом», и с «Озоном». Они обязуются в течение 2024 года привести свои системы авторизации в соответствие с законом», – сказал Горелкин.

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