Госдума разрешит блокировать сайты финансовых пирамид без решения суда

24.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Центробанк РФ сможет блокировать во внесудебном порядке сайты финансовых пирамид.

Соответствующий закон Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На финансовом рынке активно работают хакеры, черные кредиторы, черные страховщики, финансовые пирамиды. По информации Центробанка за последние два года было обнаружено более 1,5 млн сайтов, которые осуществляют незаконную деятельность. Ущерб для граждан и организаций превышает 50 млрд руб. А реально из-за нехватки полномочий Центробанка в судебном порядке было заблокировано 400 сайтов», – сказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Технологически блокировка будет происходить так: Центробанк соберёт всю доказательную базу того, что данная компания является финансовой пирамидой, затем обратится в Роскомнадзор, который и произведёт блокировку ресурса.