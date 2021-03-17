Госдума решает вопрос с кортиками морских офицеров

17.03.2021, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ рассмотрела сегодня в первом чтении законопроект, который освобождает офицеров, уволенных в запас, от регистрации полученных ими кортиков в Росгвардии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предлагается предоставить руководителям государственных военизированных организаций право передавать кортики для пожизненного хранения или ношения с военной формой гражданам России, уволенным или увольняемым из этих организаций, пояснил замдиректора Росгвардии Олег Плохой.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Депутат Иван Тетерин поинтересовался, распространяется ли действие закона на наградные шашки и получил отрицательный ответ.

Вопрос о кортиках морских офицеров, которые на тот момент изымало министерство обороны, в конце 2015 года поднял на пресс-конференции Владимира Путина военный журналист из Севастополя Сергей Горбачев. Президент РФ тогда поддержал предложение вернуть офицерам кортики.

Спустя более года в марте 2017 года Госдума РФ внесла изменения в Федеральный закон «Об оружии», согласно которым военно-морские офицеры, ушедшие в запас, получили право на ношение морских кортиков.