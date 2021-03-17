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17.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия
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Госдума решает вопрос с кортиками морских офицеров


Госдума РФ рассмотрела сегодня в первом чтении законопроект, который освобождает офицеров, уволенных в запас, от регистрации полученных ими кортиков в Росгвардии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предлагается предоставить руководителям государственных военизированных организаций право передавать кортики для пожизненного хранения или ношения с военной формой гражданам России, уволенным или увольняемым из этих организаций, пояснил замдиректора Росгвардии Олег Плохой.

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Депутат Иван Тетерин поинтересовался, распространяется ли действие закона на наградные шашки и получил отрицательный ответ.

Вопрос о кортиках морских офицеров, которые на тот момент изымало министерство обороны, в конце 2015 года поднял на пресс-конференции Владимира Путина военный журналист из Севастополя Сергей Горбачев. Президент РФ тогда поддержал предложение вернуть офицерам кортики.

Спустя более года в марте 2017 года Госдума РФ внесла изменения в Федеральный закон «Об оружии», согласно которым военно-морские офицеры, ушедшие в запас, получили право на ношение морских кортиков.

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