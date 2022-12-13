Госдума решила избавиться от «кешбэков» и «сейлов»

13.12.2022  22:33 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Культура, Образование, Общество, Политика, Россия


Изменения в закон «О государственном языке РФ» были сегодня внесены Госдумой РФ.

Депутаты прокомментировали решение парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Изменения в закон «О государственном языке РФ» были сегодня внесены Госдумой РФ. Депутаты прокомментировали...

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«Мы избавимся от кешбэков, билбордов, сейлов», — заявила один из авторов законопроекта, депутат Елена Ямпольская.

«В этом законе наконец говорится о необходимости защищать чистоту и правильность русского языка. Источниками правильности произношения будут являться словари, справочники, что естественно. Всем органам власти рекомендуется следить за тем, чтобы русский язык не коверкался, не было заимствований из иностранных языков. Очень правильный и нужный закон», – пояснил журналистам лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Согласно закону, будет недопустимо использование иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.

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