05.06.2018, Москва, Елена Острякова

2 774 просмотров

Госдума решила взяться за «Эхо Москвы»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился сегодня с резкой критикой на радиостанцию «Эхо Москвы», выступая в Госдуме РФ.

«Конечно, свобода слова, никакой цензуры. Но есть моральный аспект. Если передачи носят оскорбительный характер в отношении всех высших должностных лиц нашего государства, это недопустимо.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Ганапольский рычит на нашу страну и из России, и с Украины. Таких оскорблений я никогда не слышал. Запад не выдвигает таких обвинений по сбитому «боингу», какие он выдвигает. Не он один: там же Евгения Альбац, Шендерович приходит, Пархоменко, который в Америке сидит. Невзоров поливает русскую церковь каждый день, по фамилии называет Патриарха – чудовищно. Проанализируйте передачи – у нас самая страшная страна», – сказал Жириновский.

Он полагает, что Госдума вправе потребовать от радиостанции убрать «оскорбительный и клеветнический характер отдельных выступлений большинства журналистов».

«Нигде больше в мире нет такой радиостанции с такими отвязными журналистами. У них у всех, наверное, паспорта заграничные. Они заставят людей выйти на улицу», – сказал Жириновский.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал лидера ЛДПР.

«Есть предложение поручить комитету по международным делам Государственной думы проанализировать законодательство Европейского Союза по тем вопросам, которые поднял Владимир Вольфович. Возможно, мы найдем ответы на эти вопросы. Я обращал внимание на то, что, к примеру, в Германии это все четко законодательно решено. Можно рассмотреть как модельное законодательство для нашей страны», – сказал Володин, дав комитету сроку неделю.