Госдума РФ приняла сенсационное решение по признанию ЛДНР

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Новости Украины

Госдума РФ сегодня сенсационно проголосовала за проект постановления об обращении к президенту России о признании республик Донбасса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Постановление будет подписано незамедлительно и направлено президенту РФ», – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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В ходе заседания депутаты рассматривали два проекта постановлений в режиме рейтингового голосования.

Проект КПРФ предполагал прямое обращение к президенту, проект «Единой России» – предварительные консультации с МИД и другими ведомствами. Интересно, что накануне при рассмотрении двух проектов в профильном комитете все «единороссы», кроме Александра Бородая, поддержали вторую – более длительную процедуру. Однако сегодня ситуация неожиданно изменилась.

«У нас нет каких-либо противоречий между партиями по самому тексту обращения, потому что он отображает действительно ту ситуацию, которая есть в Донецке и Луганске. Мы обращаемся к вам, коллеги, для того, чтобы обсудить механизм реализации. Россия делает все возможное с дипломатической точки зрения для реализации Минских соглашений, для того, чтобы на Донбассе был мир. Киев делает все наоборот, эскалируя ситуацию. Мы исходим из того, что перед тем, как отправить президенту обращение, необходимо провести консультации с МИД», – сказал депутат «Единой России» Артём Туров.

Мнение КПРФ озвучил представитель партии Леонид Калашников.

«Разрушает ли это обращение крючок Минских соглашений для Украины? Или на крючке находится Россия, на 7 лет развязав руки киевским властям? Ни первый, ни второй текст обращения не предполагает признания ЛДНР сегодня нами. В любом случае, окончательное решение будет за президентом. Мы своим обращением определяем свою позицию: мы не согласны с тем, что, получив передышку, нацисты уничтожают там людей. Возможность обращения к президенту самих лидеров ЛДНР тоже не исключается», – сказал Калашников.

Он напомнил, что референдум в 2014 году был проведен, когда республики контролировали большую часть Донбасса.

Представитель партии «Новые люди» Антон Ткачев возразил, что положительное решение ударит по карманам россиян.

«Уверены ли вы, что народ России готов отказаться от трети своих зарплат и части объемов своего холодильника в результате западных санкций из-за неочевидных перспектив?» – спросил он.

Однако депутат КПРФ Казбек Тайсаев выразил уверенность, что народ России поддержит такое решение, поскольку на Донбассе уже более 600 тысяч российских граждан.

В свою очередь представитель «Единой России» Виктор Водолацкий напомнил, что Донбасс – это земли Великого войска Донского, которые должны быть возвращены, однако выступил за проект постановления в интерпретации своей партии.

Депутат «Новых людей» Ксения Горячева возразила, что у жителей Донбасса за годы войны могло измениться мнение, а потому необходим повторный референдум.

В итоге 351 депутат проголосовал за вариант КПРФ, 310 – за документ «Единой России».

«Приняв постановление о признании ДНР/ЛНР, Госдума практически выступила за денонсацию Минских соглашений», – уже комментирует главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

А вот глава Крыма Сергей Аксенов, напротив, поддержал депутатов.

«На Донбассе живут наши сограждане и соотечественники, которые считают Россию своей Родиной. Народ Донбасса высказал свою волю еще в 2014 году, он с оружием в руках отстоял свое право быть частью Русского мира, быть собой. Надо защитить жителей народных республик от геноцида, от агрессии бандеровского режима и его западных хозяев. Уверен, что принятое сегодня решение поможет остановить кровопролитие и прекратить страдания людей», – заявил Аксенов.

«Так понимаю, в Донецке и в Луганске поставят Байдену небольшие бюстики. За его неоценимый вклад в признание ДНР и ЛНР», – прогнозирует писатель Захар Прилепин.