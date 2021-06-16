Госдума РФ вынесла предупреждение Санду и Зеленскому по Приднестровью

16.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Госдума РФ приняла сегодня заявление «О планах и действиях Молдовы и Украины, ведущих к срыву урегулирования приднестровского конфликта, и мерах поддержки граждан Российской Федерации и российских соотечественников в Приднестровье».

Об этом сообщили депутаты нижней палаты российского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Депутаты Государственной Думы воспринимают совместные планы молдавских и украинских властей, призывы к слому действующего формата миротворческой операции как угрозу миру и стабильности, интересам граждан Российской Федерации и российских соотечественников в регионе», – говорится в заявлении.

Российский парламент считает недопустимым запрет на выезд из Приднестровья для машин под местными номерами, а также введение Украиной и Молдовой совместного контроля на границе непризнанной республики.

Госудума обратилась к Правительству России с конкретными предложениями поддержать жителей Приднестровья. В частности, депутаты рекомендуют Центральному банку РФ обеспечить возможность подключения Приднестровья к платежной системе «Мир» для обеспечения социальных гарантий проживающих в регионе граждан Российской Федерации.

«Россия прервала течение конфликта в свое время, и вот уже 30 лет на берегах Днестра не льется кровь, потому что там стоят наши солдаты, как бы мало их там ни было. Но, к большому сожалению, политический кризис в республике Молдова, который не завершился в ходе президентских выборов в прошлом году и стал поводом для внеочередных парламентских выборов 11 июля этого года все более и более вовлекает в своей омут ситуацию на берегах Днестра», – сказал представлявший текст заявления депутат Константин Затулин. «Мы не позволим поставить граждан РФ на колени – ни Молдове, ни на Украине, ни кому бы то ни было. Последствия пускай будут расхлебывать сами эти горе-руководители в лице избранного президента Молдовы и нынешнего президента-юмориста Украины, потому что последствия будут для них тяжелыми», – сказал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.