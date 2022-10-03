Госдума с «техническим сбоем» одобрила присоединение к России бывших территорий Украины
Госдума РФ единогласно ратифицировала сегодня договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России
413 депутатов Госдумы поддержали принятие в состав России ДНР, 412 – принятие ЛНР, 409 – Запорожскую область и 411 – Херсонскую область. Голосов против и воздержавшихся нет.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил присутствовавших в зале глав новых регионов не волноваться из-за разницы в количестве голосов. Он объяснил ее техническим сбоем.
Представлявший законопроекты министр иностранных дел Сергей Лавров намекнул, что Госдуме скоро придется голосовать за прием в состав России и других новых регионов.
«Уверен, что и следующий блок конституционных законов будет одобрен», – сказал Лавров.
«Именно этого от вас все ждали. Вы дипломат, у вас всегда между строк», – отреагировал спикер Вячеслав Володин.
«Здесь не между, а точно», – ответил Лавров.
Спасибо!
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