Госдума с «техническим сбоем» одобрила присоединение к России бывших территорий Украины

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Госдума РФ единогласно ратифицировала сегодня договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России

413 депутатов Госдумы поддержали принятие в состав России ДНР, 412 – принятие ЛНР, 409 – Запорожскую область и 411 – Херсонскую область. Голосов против и воздержавшихся нет.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил присутствовавших в зале глав новых регионов не волноваться из-за разницы в количестве голосов. Он объяснил ее техническим сбоем.

Представлявший законопроекты министр иностранных дел Сергей Лавров намекнул, что Госдуме скоро придется голосовать за прием в состав России и других новых регионов.

«Уверен, что и следующий блок конституционных законов будет одобрен», – сказал Лавров.

«Именно этого от вас все ждали. Вы дипломат, у вас всегда между строк», – отреагировал спикер Вячеслав Володин.

«Здесь не между, а точно», – ответил Лавров.