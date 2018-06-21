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21.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Россия, Экономика

Госдума сделала первый шаг к приватизации «Почты России»


Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» будет акционировано до конца текущего года. Соответствующий закон приняла сегодня Госдума РФ.

Фракция КПРФ считает, что это первый шаг к приватизации социально значимого предприятия. Об этом сегодня заявил депутат Николай Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы рассматриваем этот закон как первый шаг к возможной приватизации национальной средства коммуникации путем продажи пакетов акций по частям в частные руки. Есть угроза оптимизации для сети почтовых учреждений», – сказал Осадчий.

По его словам, в законе заложены содержащие риски рыночные операции: инвестирование свободные денежных средств, приобретение долей в уставном капитале хозяйствующих обществ и сделки с имуществом. Есть право создание дочерних структур и юридических лиц, в том числе, за рубежом.

«Этот законопроект стоит в одном ряду с законопроектами о повышении пенсионного возраста и НДС. Мы видим, что правительство исповедует либерально-рыночную идеологию, когда в стремлении к экономической эффективности наносится ущерб социальной защищенности и справедливости. Это настораживает нас», – сказал Осадчий.

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