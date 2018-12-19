Госдума смягчила скандальную статью УК

19.12.2018, Москва, Максим Карпенко

Госдума частично декриминализовала статью 282 УК Российской Федерации «О возбуждении ненависти либо вражды».

Соответствующий законопроект был принят сегодня в третьем чтении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Речь идет о смягчении наказания за публикации в соцсетях и на интернет-ресурсах, которые могут быть расценены как разжигание ненависти или унижение достоинства.

Ранее за это полагалось от двух до пяти лет лишения свободы. Теперь же за это будут карать штрафом в размере от 10 до 20 тыс. рублей или общественными работами. А уголовная ответственность наступит, если преступление совершено повторно в течение года.

«Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ или через интернет, будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности «за аналогичное деяние в течение одного года» (в этом случае предусматривается уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет – сама санкция не меняется)», – говорится на сайте Госдумы.

Законопроект был внесен в российский парламент 3 октября президентом РФ. До этого известный писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов призвал главу государства смягчить наказание по 282-й статье во время «прямой линии» с Владимиром Путиным.