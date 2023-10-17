Госдума сняла мораторий на ядерные испытания. Вопрос – когда их проведут

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Госдума РФ сегодня в первом чтении единогласно отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Авторами законопроекта выступили 439 депутатов из всех фракций, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом из договора Россия как бы не выходит, а просто снимает мораторий на проведение испытаний. Намерение провести такие испытание авторы законопроекта отрицают, но при этом не исключают такой возможности.

«Мы полностью это поддерживаем в силу того, что стратегический паритет, которого добился СССР берег и продолжает беречь нашу страну от большой ядерной войны. Но всегда надо порох держать сухим. Поэтому все, что связано с разработкой, обеспечением безопасности и испытанием такого вида оружия, остается исключительно актуальным, если учесть, что американцы с англо-саксами объявили русскому миру войну на уничтожение», – заявил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В США отмену ратификации трактуют именно как желание возобновить испытания. Об этом заявил американский представитель в ООН. Поэтому председатель международного комитета Думы Леонид Слуцкий предложил проголосовать второе и третье чтение в среду и четверг, чтобы дать возможность российскому представителю в ООН Василию Небензе достойно ответить на обвинения. Он утверждает, что Россию поддерживают все страны, выступающие против однополярного мира.

«Каждая страна, ее традиции, культура, история, религия, национальный язык будут отдельным полюсом силы и влияния в новой мировой архитектуре 21-го столетия. Россия является форвардом этих процессов, поэтому к нам столь велико сегодня тяготение стран Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона», – заявил Слуцкий.

Представитель «Справедливой России» Олег Нилов отметил, что РФ была единственной из ядерных держав, наложившей мораторий на испытания.

«Надо заметить, что и коллеги из других ядерных держав также считают необязательным брать на себя такие обязательства. И Индия, и Пакистан, Израиль, Ирак, Египет, Китай, КНДР не подписали этот договор и не ратифицировали. Поэтому в сегодняшних условиях мира и войны Россия не может выглядеть таким добровольцем», – сказал Нилов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил депутатам, что представитель США при ООН направил в российский парламент обращение с призывом не отзывать ратификацию.

«Наше голосование будет ответом США на их хамское отношение к своим обязанностям по поддержанию глобальной безопасности. Вдумайтесь: 23 года они не ратифицировали этот документ, а вчера проснулись и вспомнили о депутатах Госдумы. Им надо уходить в отставку с такой ответственностью. Возомнили себя гегемонами. То, что происходит на Украине и в Израиле, это их рук дело. Сегодняшнее решение – это звоночек для них, а затем колокол по ним будет звонить», – пригрозил Володин, сорвав аплодисменты.

Он заявил, что отозвать ратификацию нужно было давно, и при этом не исключил, что Россия вообще выйдет из договора.

«Останемся мы участниками договора или нет, время покажет. Мы должны думать о глобальной безопасности», – заявил Володин.

Депутат от «Единой России» Вячеслав Никонов напомнил, что США уже разорвали целый ряд договоров по стратегической безопасности, а американский конгресс призвал готовиться к войне с Россией и Китаем.

«Мы собираемся возобновить испытания только в том случае, если их возобновят США. Почему может возникнуть необходимость в испытаниях? Прежде всего потому, что США не скрывают своей ставки на глобальное доминирование. Они не отменяли планов ядерного нападения на нашу страну и уже не скрывают, что их цель – стратегическое поражение России», – сказал Никонов.

Политолог Сергей Михеев считает, что Госдума отозвала ратификацию договора именно для того, чтобы Россия смогла провести испытания нового оружия.

«Можно, наверное, и провести эти ядерные испытания. В частности, нашей ракеты с ядерной силовой установкой. Ученые-эксперты обсуждают их необходимость. Я так понимаю, что отмена ратификации – намек именно на это. Для того, чтобы продемонстрировать новую ракету, возьмем и куда-нибудь ее запустим. Это может обозначить серьезность наших намерений, но рассчитывать на то, что это сильно подействует на американцев, не стоит. Они тоже могут провести какое-то испытание. Выглядеть это будет устрашающе, потому что мы отвыкли от таких кадров. Может быть, и удастся прочистить мозги обывателям на Западе», – заявил Михеев в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Остается непонятным, почему Госдума «растянула удовольствие» подразнить США отзывом ратификации на три дня, хотя иные законопроекты легко принимала сразу в трех чтениях. У экспертов сложилось ощущение подковерных торгов с Вашингтоном.

«Шоу с отменой ратификации, потом выходом из договоров, потом подготовкой к показательному взрыву можно растянуть надолго, как минимум до следующей весны. Постоянно нагнетая уровень истерики в пропаганде и среди западных “полезных идиотов”. Банальная психологическая операция на небанальном материале и со вполне очевидными рисками, если тактика управляемой эскалации перейдет неожиданно в пике», – написал в своем тг-канале политолог Андрей Никулин.