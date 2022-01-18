Госдума собирается освободить от налогов японских инвесторов, заходящих на Курилы

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Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект, предусматривающий освобождение от налогов на 20 лет предприятий, которые будут регистрироваться на Курильских островах.

При этом исключения для иностранных компаний не делается.

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«Вы все понимаете, кто имеется ввиду», – отметила представлявшая законопроект депутат Ольга Ануфриева.

Сегодня же глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил на пресс-конференции, что Япония считает, что ее суверенитет распространяется на южную часть Курильских островов.

«Господа самураи все не успокаиваются. Примерно раз в квартал они вдруг вспоминают, что нужно сделать очередное заявление, что Курилы якобы их территория. Перебьются! Курилы были и всегда будут нашей территорией. Это Россия. Но нужно развивать Курилы, нужно думать об их будущем. Инициатива правительства, которая позволяет очень серьезные льготы получать компаниям, которые будут работать на Курилах, абсолютно правильная», – прокомментировал принятие законопроекта лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в кулуарах Госдумы.