Госдума требует от Госдепа США прекратить блокаду Кубы и выплатить 160 млрд Гаване

Елена Острякова.  
09.07.2024 23:54
  (Мск) , Москва
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Дзен, Куба, Политика, Россия, США


США должны вернуть Кубе 160 млрд долларов. Об этом сегодня на заседании Госдумы заявил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Политика Вашингтона в отношении Кубы неприемлема. Прекратить надо блокаду Кубы, США нанесли огромный ущерб ее экономике. Он оценивается в 160 млрд долларов. Америка должна компенсировать Кубе нанесенный ущерб», – сказал Володин.

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США должны вернуть Кубе 160 млрд долларов. Об этом сегодня на заседании Госдумы заявил...

Госдума во вторник единогласно приняла заявление «Об исключении Республики Куба из списка Государственного департамента Соединенных Штатов Америки государств — спонсоров терроризма».


По мнению российских парламентариев, оказываемое США давление на Кубу — вопиющий пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства, недобросовестного ведения межгосударственных отношений с использованием ограничительных мер. Законодатели заявили, что они решительно отвергают такие односторонние меры в отношении Гаваны, считают любые элементы прессинга на кубинское правительство и граждан этой страны абсолютно необоснованными и неприемлемыми.

«Депутаты Госдумы исходят из того, что безотлагательное исключение Республики Куба из указанного списка будет способствовать построению многополярного мира, основанного на балансе интересов, принципах равноправия и справедливости», — говорится в заявлении.

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