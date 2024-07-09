Госдума требует от Госдепа США прекратить блокаду Кубы и выплатить 160 млрд Гаване

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США должны вернуть Кубе 160 млрд долларов. Об этом сегодня на заседании Госдумы заявил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Политика Вашингтона в отношении Кубы неприемлема. Прекратить надо блокаду Кубы, США нанесли огромный ущерб ее экономике. Он оценивается в 160 млрд долларов. Америка должна компенсировать Кубе нанесенный ущерб», – сказал Володин.

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Госдума во вторник единогласно приняла заявление «Об исключении Республики Куба из списка Государственного департамента Соединенных Штатов Америки государств — спонсоров терроризма».

По мнению российских парламентариев, оказываемое США давление на Кубу — вопиющий пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства, недобросовестного ведения межгосударственных отношений с использованием ограничительных мер. Законодатели заявили, что они решительно отвергают такие односторонние меры в отношении Гаваны, считают любые элементы прессинга на кубинское правительство и граждан этой страны абсолютно необоснованными и неприемлемыми.

«Депутаты Госдумы исходят из того, что безотлагательное исключение Республики Куба из указанного списка будет способствовать построению многополярного мира, основанного на балансе интересов, принципах равноправия и справедливости», — говорится в заявлении.