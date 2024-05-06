Госдума умудрилась порадовать политических оппонентов

Елена Острякова.  
06.05.2024 23:07
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия


Граждане, признанные иностранными агентами, не смогут участвовать в выборах и быть наблюдателями.

Такой закон Госдума РФ приняла сегодня единогласно во втором и третьем чтениях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Граждане, признанные иностранными агентами, не смогут участвовать в выборах и быть наблюдателями. Такой закон...

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Ранее иноагенты были вправе это делать, указав свой статус. По новому закону им дается 180 дней по суду, чтобы оспорить включение в реестр Минюста. Также иноагентов исключили из перечня людей, которые могут быть наблюдателями на выборах.

Из этого списка убрали сенаторов и граждан, причастных к деятельности террористической или экстремистской организации.

Если статус иноагента будет присвоен депутату или сенатору, то он будет обязан досрочно прекратить полномочия.

По словам члена Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрия Вяткина, в избирательном законодательстве нужно закрыть все лазейки для попыток иностранного вмешательства во внутренние дела России.

«Предполагая, что после наших поправок поднимется соответствующий вой с болот, хочу обратить внимание, что эта новела не является чем-то оригинальным. С сегодня для кандидатов на выборные должности федерального и регионального уровня существует требование – отказаться до момента регистрации от иностранных финансовых инструментов для того, чтобы не дать возможность обеспечивать иностранное влияние на нашу законодательную власть», – сказал депутат от ЛДПР Андрей Луговой.

Однако некоторые иноагенты пытаются показно и натужно радоваться новому закону.

«Это очень правильный, полезный и своевременный закон. Иноагента все равно ни на каких выборах в современной РФ не зарегистрируют. Так что закон избавит нас от необходимости тратить время, силы, деньги и прочие ресурсы», – заявил буглый политолог Станислав Белковский.
Радуется и его антипод, политобозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла.

«Это хорошо. И, как ни странно, вовремя: поскольку только теперь иноагент из краснокнижного зверя становится весьма даже распространенным в живой природе паразитом», – написал он в своем тг-канале.

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