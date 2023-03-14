Год назад это казалось немыслимым: Дума ввела особый режим для школьников на обстреливаемых территориях России

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Выпускники школ в приграничных районах России, подвергающихся ежедневным обстрелам ВСУ, будут сдавать ЕГЭ и поступать в вузы на тех же условиях, что и выпускники из новых российских регионов.

Соответствующий закон Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чем суть законопроекта. Мы с вами все понимаем, что ВСУ и неонацисты действуют абсолютно антигуманными способами и не то что без разбора, а наоборот смотрят, где находятся социальные объекты, мирное гражданское население и бьют по социальным объектам — школам, детским садам. Поэтому в приграничный районах приняты все меры безопасности детей. Школьники были переведены на дистанционное обучение в этих условиях, чтобы обеспечить безопасность. И, конечно, мы понимаем, что эти ребята готовились к экзаменах не в равных условиях с ребятами в других школах. Поэтому мы разработали другую норму. Она аналогична той, которую мы приняли в законе о правовом регулировании сферы образования в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях и предоставили право выбора выпускникам при сдаче государственной итоговой аттестации. ЕГЭ для них не будет единственной обязательной формой аттестации. Они смогут выбрать: либо сдавать ЕГЭ, либо аттестовываться по текущим оценкам, а затем поступают в вуз и сдают вступительные экзамены», — сказала депутат Ольга Казакова.

По ее словам, российские вузы готовы и ожидают абитуриентов, понимая «особые условия, в которые дети попали по вине ВСУ».