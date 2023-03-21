Госдума в усеченном виде возобновляет трансляции заседаний

Елена Острякова.  
21.03.2023 14:55
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия


Госдума РФ частично восстанавливает трансляции своих заседаний. Уже 23 марта отчет правительства в парламенте будет показан в интернете.

В дальнейшем заседания будут транслироваться за исключением первого вопроса — обсуждения повестки. В это время депутаты обычно позволяют себе самые острые высказывания.

Госдума РФ частично восстанавливает трансляции своих заседаний. Уже 23 марта отчет правительства в парламенте...

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Об этом сегодня заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы с вами должны строить свою работу таким образом, чтобы она была, с одной стороны, открытой, с другой стороны моменты, которые мы для себя еще не отработали, были учтены. Сейчас мы все, осознавая ответственность, понимаем, что формат мы оставляем за собой при обсуждении повестки. Это нужно всем.

Другой формат мы восстанавливаем, но не в том виде, как он был, а делаем шире. Нам не надо возвращаться к старому, а нужно посмотреть по-другому с тем, чтобы используя новые технологии, подключить и региональные законодательные собрания, и усилить работу по выстраиванию коммуникаций с гражданским обществом», – сказал Володин.

Трансляции заседаний Госдумы прекратились в октябре прошлого года в связи с тем, что большая часть повестки работы депутатов была связана с законодательным обеспечением СВО на Украине.

С просьбой возобновить онлайн-трансляции заседаний Думы к Володину обратилась замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.

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