Госдума в усеченном виде возобновляет трансляции заседаний

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Госдума РФ частично восстанавливает трансляции своих заседаний. Уже 23 марта отчет правительства в парламенте будет показан в интернете.

В дальнейшем заседания будут транслироваться за исключением первого вопроса — обсуждения повестки. В это время депутаты обычно позволяют себе самые острые высказывания.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Об этом сегодня заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы с вами должны строить свою работу таким образом, чтобы она была, с одной стороны, открытой, с другой стороны моменты, которые мы для себя еще не отработали, были учтены. Сейчас мы все, осознавая ответственность, понимаем, что формат мы оставляем за собой при обсуждении повестки. Это нужно всем. Другой формат мы восстанавливаем, но не в том виде, как он был, а делаем шире. Нам не надо возвращаться к старому, а нужно посмотреть по-другому с тем, чтобы используя новые технологии, подключить и региональные законодательные собрания, и усилить работу по выстраиванию коммуникаций с гражданским обществом», – сказал Володин.

Трансляции заседаний Госдумы прекратились в октябре прошлого года в связи с тем, что большая часть повестки работы депутатов была связана с законодательным обеспечением СВО на Украине.

С просьбой возобновить онлайн-трансляции заседаний Думы к Володину обратилась замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.