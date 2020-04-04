Госдума вернёт День Победы, отменённый при Ельцине

04.04.2020, Москва, Александр Ростовцев

1 апреля Госдума обсуждала нешуточный вопрос: повышение статуса Дня Победы нашей страны во Второй Мировой войне, закончившейся разгромом милитаристской Японии, врага не менее опасного и коварного, чем гитлеровская Германия. Статус события, в случае положительного решения парламента, должен измениться с простой памятной даты до Дня воинской славы.

Инициаторами выступили сахалинские избиратели, поддержанные группой депутатов от КПРФ. На обсуждение депутатов волнующую избирателей тему вынес глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов. Докладчиком выступил депутат от Сахалина, глава комитета по безопасности и противодействия коррупции Георгий Карлов.

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Нардепам было предложено одобрить в первом чтении дату окончания Второй Мировой войны в качестве Дня воинской славы и перенести его со 2-го на 3-е сентября, как это было установлено в СССР. Карлов напомнил нардепам, что дата 3 сентября 1945 года была отчеканена на реверсе бронзовой медали «За победу над Японией», которой было награждено почти два миллиона советских солдат и офицеров.

В ходе дебатов нардепы высказали свои взгляды на инициативу. Так, депутат Шеин не согласился с переносом даты Дня воинской славы со 2-го на 3-е сентября, поскольку-де, именно 2 сентября 1945 года представитель Японии подписал акт о безоговорочной капитуляции на американском линкоре «Миссури», а в числе победителей был и советский официальный представитель – генерал Кузьма Деревянко, чьей подписью скреплён исторический документ.

Депутат Шеин, в целом одобряющий повышение статуса памятной даты, призвал коллег не переносить ее на 3 сентября, потому что есть исторический документ, в котором фигурирует фраза о безоговорочной капитуляции Японии, внесённая по инициативе президента США Трумэна, которая не даёт права побеждённой стороне требовать каких-либо поправок после подписания.

Депутат от КПРФ Поздняков напомнил коллегам, что День Победы над Японией официально праздновался 3 сентября с 1945 по 1995 годы, и был незаслуженно вычеркнут ельцинской властью, как помеха в переговорах о заключении мирного соглашения с Японией. Поздняков напомнил также, что вопрос о восстановлении исторической справедливости поднимался в Госдуме в 2017 году, но так и не был решён.

Сдвиги к лучшему произошли 25 мая 2018 года в результате открытого обращения к президенту ста двадцати пяти участников боевых действий – вернуть праздничную дату и покончить с несправедливостью.

В ходе дебатов выяснилось, что ряд депутатов не понимает, почему дата Дня Победы во Второй Мировой должна быть перенесена на 3 сентября.

Были произнесены знакомые доводы: «опять у нас не как у всех». Имелось в виду, что мы празднуем День Победы над фашистской Германией 9 мая, в то время как «весь цивилизованный мир» отмечает её 8 мая, объясняя это различие сталинскими кознями.

Как известно, свои коррективы внесла разница в часовых поясах между Москвой и пригородом Берлина Карлхорстом, где и был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. В этот момент в Берлине всё ещё было 8 мая, тогда как в Москве уже наступило 9 мая.

Ситуация между датами 2 сентября и 3 сентября 1945 года для нашей страны принципиальная. В самом деле, советский представитель поставил свою подпись под Актом о безоговорочной капитуляции Японии 2 сентября 1945 года, и этот день на Западе официально считается днём окончания Второй Мировой войны.

Но для СССР война 2 сентября 1945 года не закончилась. Советские морские пехотинцы, высадившиеся на Курильских островах, продолжали подавлять сопротивление японских солдат. Фактически, наша земля была окончательно освобождена от оккупантов только 3 сентября 1945 года, спустя 40 лет после поражения России в русско-японской войне.

Пусть эти Курильские острова – ничтожные клочки суши в океане, но с их освобождением для нашей страны, для нашего народа, это была принципиальная позиция.

Советские морские пехотинцы, освободители Курил

Остаётся напомнить, что милитаристская Япония, захватившая Китай, Корею, Филиппины, Бирму, Гуам, острова Микронезии, была очень опасным противником, нанёсшим мощный удар по престижу Великобритании после падения Сингапура, создала угрозу реального вторжения в Австралию, заставила СССР держать на Дальнем Востоке под ружьём десятки дивизий в самое тяжёлое для страны время, когда гитлеровцы рвались к Москве и Ленинграду.

СССР вступил в войну с Японией в силу взятых на себя союзнических обязательств. Несмотря на огромный вклад американских, британских, австралийских войск, сражавшихся с Японией на море и одержавших ряд ключевых побед на Гуадалканале и в битве за Мидуэй, финальную точку во Второй Мировой войне поставил всё-таки СССР, разбивший в Манчжурии миллионную Квантунскую группировку.

Советские солдаты с трофейными японскими флагами

Японию не устрашили даже атомные бомбардировки её городов. Зато очень пугало вступление в войну СССР и её легендарной Красной Армии. После коренного перелома хода войны в 1943 году на Курской дуге, японцы, через неофициальные каналы, старались навести мосты с советским правительством. Исследователи утверждают, что Токио готов был пойти на беспрецедентные меры, вроде возвращения Сахалина и Курил, лишь бы СССР не вступал в войну на стороне США и Великобритании.

Согласно мнению американских военных аналитиков, армия США при поддержке союзников не могла рассчитывать на быстрый разгром Квантунской группировки. По их данным, война с Японией в Манчжурии могла занять не менее трёх лет и вылиться в миллион человеческих потерь, не считая потерь материальных.

Вступив в войну с Японией, наша страна помогла и союзникам, народам Китая и Кореи, завоевав огромный авторитет и признание себе. В результате, освобождённые от интервентов Китай и Северная Корея стали нашими союзниками, что обезопасило дальневосточные границы СССР, давно не знавшие покоя.

Из чего следует, что утверждение в первом чтении даты 3 сентября Днём победы над Японии и окончания Второй Мировой войны – восстановление исторической справедливости и признание решающего вклада нашей страны в установлении долговременного мира на планете.

Советские солдаты освобождают Корею

Советские освободители в китайском Дайрене

Освобождение Харбина

Десантники Амурской флотилии освобождают Манчжурию