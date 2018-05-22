22.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Госдума все-таки пристроила Кудрина во власть

Госдума РФ проголосовала сегодня за кандидатуру знакового либерала Алексея Кудрина на должность председателя Счётной палаты, передает корреспондент «Политнавигатора».

Голоса он получил в основном от фракции «Единой России». Ее представитель Андрей Исаев пояснил, что партия власти не во всем разделяет взгляды Кудрина, но считает, что контрольные органы должны возглавлять люди, находящиеся в оппозиции партии власти.

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Несмотря на это, за знакового представителя либерального истеблишмента проголосовало только 264 единоросса из 339 членов франкции.

При этом, парламентская оппозиция не смогла простить Кудрину его либеральные новации в бытность министром финансов. В частности – вложения средств Резервного фонда в ценные бумаги США. Сам кандидат, однако, не считает свои действия ошибочными.

«Создание Стабилизационного фонда, а впоследствии, Резервного фонда и Фонда национального благосостояния по сути спасло экономику России в 2008-2009 годах. Несмотря на падение ВВП на 8%, у нас не снизились реальные доходы населения. Мы подняли пенсии на 50%, потому что у нас был Стабилизационный фонд. Мы поддержали многие отрасли промышленности. Поэтому я не согласен с вашей оценкой», – сказал Кудрин.

Он полагает, что и сейчас, когда у России есть «геополитеческие сложности», ей нужен «самостоятельный резерв, чтобы не идти по миру с протянутой рукой».