Госдума ввела понятие служебной тайны в области обороны

18.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Российский парламент принял в первом чтении законопроект, вводящий понятие служебной тайны в области обороны и запрещающий разглашение и распространение некоторой строго не засекреченной информации – такой, как ТТХ новейшего вооружения.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Госдумы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Документ относит некоторые незасекреченные сведения в области обороны к сведениям конфиденциального характера и запрещает их разглашение посторонним лицам и публикацию. О его сути рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

«Законом РФ о гостайне установлен порядок отнесения информации к государственной тайне и эффективные механизмы её защиты. Вместе с тем, порядок механизмов защиты служебной информации ограниченного доступа законодательно не определён, тогда как законодательство зарубежных стран устанавливает такие ограничения.

Законопроектом предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, не составляющую государственную тайну и не являющуюся общедоступной, отнести к категории конфиденциальной.

Законопроект вводит понятие «служебная тайна», предусматривает установление категорий информации, относящейся к конфиденциальной, порядок и условия отнесения сведений к служебной тайне, формирование перечня таких сведений, обязанность соблюдения конфиденциальности», – рассказал он.

В свою очередь, депутат Андрей Краснов рассказал об актуальности законопроекта. По его словам, накануне в одном из американских СМИ накануне были опубликованы сведения о новейшем российском лазерном комплексе «Пересвет».

В том числе были обнародованы предприятия, занятые в производстве, имена специалистов, и многое другое. Краснов подчеркнул, что такую информацию можно встретить и в других открытых источниках.

«Эта информация зачастую публикуется в ряде российских СМИ как отчёты госкорпораций об успехах в области государственного оборонного заказа. И там иногда проскакивают те или иные ТТХ образцов вооружения и военной техники, которых нет ни в одной армии мира», – отметил он.

Парламентарий также рассказал, что законопроект предусматривает административную и дисциплинарную ответственность за разглашение соответствующих сведений.

«Если лицо распространяет эту конфиденциальную информацию, если его действия не попадают под уголовную ответственность, то предусмотрено административное или дисциплинарное наказание», – резюмировал Краснов.

После чего в ходе голосования документ поддержали 385 депутатов из 385 присутствующих, законопроект был принят в первом чтении и направлен на дальнейшую доработку.