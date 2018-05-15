15.05.2018, Москва, Елена Острякова

1 145 просмотров

Госдума ввела уголовное наказание за пособничество антироссийским санкциям

Госдума единогласно проголосовала за введение штрафов и тюремных сроков за пособничество в реализации антироссийских санкций и их исполнение на территории РФ. Документ поддержали 412 депутатов.

«Законопроект касается тех лиц, которые из корысти, из страха, из желания выслужиться реализуют здесь американские санкции и санкции иных государств и помогают их введению», – пояснил с трибуны первый зампредседателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По его словам, ответственность понесут те должностные лица, которые отказываются от заключения обычных сделок и проведения обычных операций в отношении граждан РФ, находящихся под западными санкциями.

«Вторая часть посвящена тем, с позволения сказать, гражданам нашей страны, которые ездят за рубеж, консультируют по проведению санкций, призывают к их введению, дают рекомендации, собирают материалы. Эти люди не могут победить на выборах и сделали ставку исключительно на иностранное вмешательство. Они фактически воюют против собственной страны на стороне противника. Юридической формулировки «измена Родине» сейчас нет, но она осталась морально», – сказал Исаев.

Если в рамках антироссийских санкций, гражданину РФ, зарегистрированному в России юрлицу откажут в совершении операций и сделок, тому, кто этот отказ совершит, суд назначит тюремное заключение до четырёх лет, штраф до 600 тысяч рублей или принудительные работы на срок до четырёх лет.

Если же россиянин будет совершать умышленные действия, которые могли привести к введению санкций странами или организациями в отношении российских субъеков, то он должен будет заплатить штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трёх лет.