Госдума вводит льготы для застройщиков Крыма

Елена Острякова.  
14.06.2023 10:00
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, Недвижимость, Россия, Строительство


Госдума РФ приняла во вторник в первом чтении законопроект, который вносит изменения в режим функционирования свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе в сфере жилищного строительства.

Об этом журналистам рассказал глава комитета по экономической политике Максим Топилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Депутат пояснил, что застройщики теперь смогут получать земельные участки в аренду без торгов с последующим выкупом «для того, чтобы инвестиционные проекты реализовывались и окупались оперативно». Такие нововведения должны привлечь в Крым новые компании, которые ранее опасались работать здесь из-за санкций.

Госдума РФ приняла во вторник в первом чтении законопроект, который вносит изменения в режим...

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«С учетом новых санкций, связанных со СВО, достаточно большое количество резидентов, которые раньше по тем или иным причинам ограничивали свое присутствие в Крыму, теперь не имеют никаких ограничений и свободно будут работать на Крымском полуострове и в Севастополе», – сказал Топилин.

По его словам, цель – «привлечь в новых условиях более 100 млрд рублей инвестиций в Крымский регион и, тем самым, увеличить темпы улучшения жилищных условий в Крыму и Севастополе».

Зампред комитета по финансовому рынку Константин Бахарев уверяет, что преференции для застройщиков ускорят в Крыму процесс получения жилья льготниками.

«Этот закон принимается не столько в интересах застройщиков, сколько в интересах граждан, которые могут получить жилье на льготных условиях. Это многодетные семьи, дети-сироты, переселенцы из аварийного жилья, инвалиды боевых действий.  Сегодня из-за существующих бюджетных ограничений слишком мало строится социального жилья, поэтому граждане годами ждут жилье, на которое имеют право по закону.

Застройщики получат ряд преференций: ускоренное оформление планировочной документации, получение земельных участков. Но взамен предоставят часть построенного жилья в муниципальную собственность. И таким образом муниципалитеты Республики Крым и Севастополя получат возможность передать новое жилье льготным категориям», – сказал Бахарев.

Учитывая, что стройки в Крыму зачастую сопровождаются протестами, мы ещё наверняка услышим и мнение критиков нововведений. Но в решении Думы есть и важный политический сигнал – полуостров никто сдавать не собирается, напротив, Россия строит планы по его дальнейшему экономическому развитию.

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