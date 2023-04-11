Госдума вызовет Нуланд на допрос «без всякого уважения»

Елена Острякова.  
11.04.2023 16:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США


Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не прибыла на заседание парламентской комиссии Госдумы и Совфеда РФ по расследованию обстоятельств создания американских биолабораторий на Украине, хотя ее приглашали через МИД РФ еще год назад.

Об этом сегодня в парламенте сообщил депутат Василий Пискарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не прибыла на заседание парламентской комиссии Госдумы и Совфеда...

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«Мы приглашали официально с большим уважением дать показания. Была такая коммуникация выстроена. Мы готовы были оплатить расходы по приезду в Россию. Но к сожалению, свидетели не являются на вызовы», – сказал Пискарев.

Это возмутило спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Это неуважение к парламенту. Приглашайте посла США и спрашивайте с него. Пускай отвечает за явку сюда Нуланд. Пускай она отвечает перед комиссией и народом. Они сейчас наразворачивают по всему миру эти лаборатории, и все закончится огромной трагедией. Причина появления ковида до конца неизвестна, но все сводится к тому, что за этим стоят США и это руководство.

Печеньки раздавать на Украине у них ума хватило. Неизвестно, чем были напичканы эти печенья. А там едят их, а потом болеть будут. Можно и без уважения пригласить», – сказал Володин.

В марте 2022 года Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.

 

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