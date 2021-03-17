Госдума взялась за «мертвую и очень вредную новеллу» российского законодательства

17.03.2021, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении закон, согласно которому иностранцы, имеющие близких родственников-россиян, смогут находиться в России на основании визы в течение года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы принятием этого закона идем навстречу многочисленным пожеланиям людей, которые сегодня вынуждены, исходя из нашей процедуры, идти через все процедуры оформления. Это очень важный шаг навстречу нашим соотечественникам.

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Мы наконец-то затрагиваем мертвую и очень вредную новеллу в нашем законодательстве, которая продолжает действовать. Наши соотечественники, которые не получили определенного статуса, вынуждены через 90 дней пребывания должны на 90 дней выехать, чтоб потом опять на 90 дней въехать. Зачем этот сюрпляс – до конца не очевидно. Здесь мы снимаем эту необходимость только в отношении близких родственников. Это первый шаг, который должен быть развит в дальнейшем», – сказал депутат Константин Затулин.