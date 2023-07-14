Госдума запретила трансгендеров – Собчак откатилась в «средневековую азиатчину»

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Госдума РФ приняла сегодня единогласно закон, запрещающий смену пола без медицинских показаний. Также запрещается применять для этого лекарственные препараты. Если будут внесены изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов, то брак должен быть аннулирован. Людям, изменившим пол, запретят усыновлять детей, а также быть их опекунами.

Инициатива была внесена в Госдуму депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выступая на обсуждении вопроса, он подчеркнул, что Россия является единственной европейской страной, принявшей такой закон.

«Доля трансгендеров среди несовершеннолетних в США в три раза больше, чем среди взрослых. Пропаганда, разрешительные документы, законы, которые приняты в США и 25 странах ЕС, привели к тому, что в США сегодня по данным 2022 года 1 миллион 640 тысяч трансгендеров, среди которых 1 миллион 300 тысяч взрослых (0,5% взрослого населения) и 340 тысяч подростков (1,5% всех детей в возрасте 13—17 лет). Доля их растет, причем, огромными темпами. Вот что могло произойти и у нас, если бы только не вышли на принятие этого закона», – сказал Володин.

По его мнению, Министерство здравоохранения должно осознать, что «совершило ошибки, разрешая смену пола». В России 2990 таких случаев.

«Понятно, что ничего кроме Содома не останется», – сказал Володин.

Вице-спикер Петр Толстой в этой связи считает, что Россия должна выйти из ВОЗ, навязывающей несуществующие заболевания.

Согласно принятому документу, к смене пола не относятся медицинские вмешательства для лечения врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. При этом разрешить такие медицинские вмешательства должна врачебная комиссия медорганизации, подведомственной Минздраву России.

Принятый закон возмутил скандальную тележурналистку Ксению Собчак.

«Позорный репрессивный закон, которым жизнь тысяч людей в России сделают хуже, опаснее, тяжелее. Рассматривать его не как нарушение свобод и прав человека — большое заблуждение. Презрение к загнивающей Европе и её ужасным либеральным ценностям откатывает нас в средневековую азиатчину!», – написала Собчак в своем тг-канале.

«Безусловно, этот законопроект нарушает права и свободы человека. Безусловно, его задачи политические, в которых нас просто используют для продвижения своих интересов. Да, сейчас такое время, что подобные вещи могут происходить. Преступные законы легче будет потом отменить. И мы приложим к этому все силы. Наша задача — дождаться этого времени, дожить, сохранив себя», — заявил(а) трансгендер Ян(а) Дворкин(а).