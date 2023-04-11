Госдума запретила вейпы

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Госдума РФ приняла сегодня сразу в трех чтениях закон, запрещающий свободную продажу электронных сигарет. Теперь вейпы будут продавать только в специальных магазинах с закрытых витрин.

Документ внесли более 400 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

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«За последние 10 лет это первая прорывная правильная история с точки зрения антитабачного законодательства. Потому что тот пакет антитабачных мер, который государство приняло 10 лет назад, на сегодня недостаточен. Мы видим, что табачные корпорации принципиально пошли в детскую плоскость. Мы запрещаем полностью добавки ароматизированные: манго, мята, черника, – это все сделано, чтобы дети покупали эту гадость. Им кажется это безопасным, и сегодня проблема почти в каждой семье», – сказал журналистам в кулуарах депутат Бийсултан Хамзаев.

Он поделился данными закрытого опроса, согласно которому 70% школьников уже пробовали электронные сигареты (75% мальчиков и 25% девочек).

«Нас индустрия пытается запугать и говорит, что все уйдет в тень. Но 95% этих устройств и так находится в контрафактной зоне. Поэтому недополучение и кража акцизов. И мы сегодня говорим о запрете на продажу через интернет. Принципиально важно, чтобы государство понимало, что это первый правильный шаг в нужном направлении. Дети должны быть под социальным бронежилетом, государство их обязано защитить от всего пагубного, дурного и смертельного. В вейпах используется солевой никотин, который вызывает еще большее подсаживание на процесс потребления», – сказал Хамзаев. .

По его словам ограничение будет наложено на продажу и безникотиновых вейпов.

По данным вице-спикера Петра Толстого, в 2021 году объем продаж электронных сигарет в России составил около 38 миллиардов рублей.

«Нам говорили, что бюджет потеряет на акцизах, но мне кажется, что здоровье поколений важнее сиюминутных приобретений. Нас поддерживает родительская общественность, учителя и все традиционные религиозные конфессии РФ. Этих мер недостаточно, чтобы полностью это запретить. Нам предстоит еще принять изменения в кодекс об административных нарушениях, в уголовный кодекс и налоговый кодекс. Эта забава будет стоить дороже. Кто хочет, платите и компенсируйте государству потери от использования вейпов детьми. Давление было, есть и будет. Нам говорят, что мы ущемляем малый бизнес, нарушаем мораторий на проверки. Никакие меры, которые принимаются в этом зале, без соответствующего контроля работать не будут», – заявил Толстой с трибуны парламента.

Законопроект был принят почти единогласно. Воздержался Анатолий Вассерман. Он считает, что запрет только уведет весь бизнес в тень.