Госдума засекретила данные о ЗВР

22.06.2022  15:56 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, Финансы, Экономика


Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект, которй предусматривает засекречивание данных о золотовалютных резервах России (ЗВР).

Об этом передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект, которй предусматривает засекречивание данных о золотовалютных...

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«Важная инициатива – создаются условия для защиты информации о размерах золотовалютных запасов. Есть возможность закрыть ее получение недружественными странами. Мы считаем, что это очень поможет», – сказал первый замминистра Минэкономразвития Илья Торосов.

Ранее Банк России же принял решение приостановить публикацию данных о ЗВР.

Предлагается изменить статус информации о размерах резервов, которая не подлежит отнесению к государственной тайне и засекречиванию, на статус информации, в отношении которой такой режим может быть установлен.

Также законопроект допускает реорганизацию банков, в отношении которых введены санкции. Целью такой реорганизации является образование нового юридического лица, наделенного активами, «замороженными» в результате введенных ограничительных мер, при том, что все обязательства к реорганизуемым кредитным организациям со стороны иностранных кредиторов могут удовлетворяться только за счет образованного юридического лица и его активов.

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