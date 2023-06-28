Госдума защитит мусульман Швеции

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Профильному комитету Госдумы поручено подготовить постановление с осуждением действий властей Швеции, разрешивших сожжение Корана рядом с мечетью в мусульманский праздник Курбан-байрам.

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны осудить действия властей Стокгольма и Швеции, которые разрешили сожжение Корана рядом с мечетью в этот священный день для всех мусульман. Коллеги, мы не должны здесь стоять в стороне. Посмотрите: посягают на основополагающие права граждан. Вот вам Европа, вот что творят. Права верующих, праздничный день для мусульман. Это недопустимо! В каком бы уголке мира событие ни происходило, мы должны оценивать и охлаждать завравшихся и неумных людей» — сказал Володин.

Он подчеркнул, что депутаты должны высказать свою позицию по данному вопросу, так как они представляют огромное количество мусульман, проживающих в России.

Ранее стало известно, что полиция Швеции разрешила проведение акции протеста с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам.