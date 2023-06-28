Госдума защитит мусульман Швеции

Елена Острякова .  
28.06.2023 19:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 410
 
Беспредел, Вандализм, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Религия, Россия, Скандал, Швеция


Профильному комитету Госдумы поручено подготовить постановление с осуждением действий властей Швеции, разрешивших сожжение Корана рядом с мечетью в мусульманский праздник Курбан-байрам.

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Профильному комитету Госдумы поручено подготовить постановление с осуждением действий властей Швеции, разрешивших сожжение Корана...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы должны осудить действия властей Стокгольма и Швеции, которые разрешили сожжение Корана рядом с мечетью в этот священный день для всех мусульман. Коллеги, мы не должны здесь стоять в стороне. Посмотрите: посягают на основополагающие права граждан. Вот вам Европа, вот что творят. Права верующих, праздничный день для мусульман. Это недопустимо! В каком бы уголке мира событие ни происходило, мы должны оценивать и охлаждать завравшихся и неумных людей» — сказал Володин.

Он подчеркнул, что депутаты должны высказать свою позицию по данному вопросу, так как они представляют огромное количество мусульман, проживающих в России.

Ранее стало известно, что полиция Швеции разрешила проведение акции протеста с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть