21.01.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Выборы, Политика, Россия
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Госдума заявила об иностранной диверсии против реформы Путина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня на заседании Госдумы потребовал официально опровергнуть информацию о возможности проведения досрочных выборов парламента из-за внесения изменений в Конституцию, инициированных президентом Владимиром Путиным.

«Кто-то усиленно вбрасывает ложные слухи о роспуске Госдумы, чтобы выборы провести в сентябре. Зачем это делают? Пусть кто-то официально скажет – никакого роспуска Госдумы не будет, все выборы пройдут в срок!» – потребовал Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы абсолютно правы. Такие вбросы осуществляли иностранные информационные агентства. Как только эта информация с их стороны начала распространяться, некоторые наши СМИ подхватили… Коллеги, не надо обсуждать надуманные темы, которые потом оказываются фейком», – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Пресс-служба Гоосдумы назвала вброс о досрочных выборах «вмешательством в суверенные дела РФ».

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