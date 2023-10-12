Госдума зеркально ответит на подлость США

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Госдума РФ признает отмененной ратификацию Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний на следующей неделе.

Об этом сегодня журналистам заявил председатель думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Золотая середина. Мы не выходим из договора как фундаментной плиты действующей на планете системы ядерного сдерживания Мы не выходим из моратория, а только зеркально по отношению к США отзываем свою ратификационную грамоту – зеркально, симметрично, совершенно обоснованно и понятно», – сказал Слуцкий.

Решение будет приниматься в трех чтениях 17-19 октября. Авторами законопроекта выступят все 450 депутатов «ввиду его стратегической цивилизационной важности». При этом Госдума выступает против разрыва подписанных ранее договоренностей и выхода из моратория на испытания.

«На протяжении 23 лет мы ждем, когда ратифицирует договор Вашингтон. Это что такое? Двойные стандарты, подлость и безответственное отношение – по-другому не назовешь. В этой ситуации мы должны руководствоваться интересами исключительно граждан нашей страны и нашего государства», – заявил на заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году и вступил в силу в 1998 году. Он запрещает проводить испытания ядерного оружия во всех средах (в космосе, под землёй и тому подобное).

Россия и США подписали договор, однако Москва ратифицировала, а Вашингтон нет. Кроме того, документ не ратифицировали Китай, Египет, Иран и Израиль. Индия, Пакистан и Северная Корея даже не подписали документ.

НАТО не планирует возобновлять испытания ядерного оружия в контексте предпринимаемых Россией шагов по дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который не был ратифицирован США, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня на пресс-конференции.