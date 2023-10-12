Госдума зеркально ответит на подлость США

Елена Острякова.  
12.10.2023 14:38
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США


Госдума РФ признает отмененной ратификацию Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний на следующей неделе.

Об этом сегодня журналистам заявил председатель думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума РФ признает отмененной ратификацию Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний на следующей неделе....

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«Золотая середина. Мы не выходим из договора как фундаментной плиты действующей на планете системы ядерного сдерживания Мы не выходим из моратория, а только зеркально по отношению к США отзываем свою ратификационную грамоту – зеркально, симметрично, совершенно обоснованно и понятно», – сказал Слуцкий.

Решение будет приниматься в трех чтениях 17-19 октября. Авторами законопроекта выступят все 450 депутатов «ввиду его стратегической цивилизационной важности». При этом Госдума выступает против разрыва подписанных ранее договоренностей и выхода из моратория на испытания.

«На протяжении 23 лет мы ждем, когда ратифицирует договор Вашингтон. Это что такое? Двойные стандарты, подлость и безответственное отношение – по-другому не назовешь. В этой ситуации мы должны руководствоваться интересами исключительно граждан нашей страны и нашего государства», – заявил на заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году и вступил в силу в 1998 году. Он запрещает проводить испытания ядерного оружия во всех средах (в космосе, под землёй и тому подобное).

Россия и США подписали договор, однако Москва ратифицировала, а Вашингтон нет. Кроме того, документ не ратифицировали Китай, Египет, Иран и Израиль. Индия, Пакистан и Северная Корея даже не подписали документ.

НАТО не планирует возобновлять испытания ядерного оружия в контексте предпринимаемых Россией шагов по дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который не был ратифицирован США, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня на пресс-конференции.

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