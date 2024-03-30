Госдуме предложили не торопиться со смертной казнью – для террористов есть более страшное наказание

Любовь Смирнова.  
30.03.2024 20:43
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 1121
 
Дзен, Общество, Россия, Терроризм


Скорее всего, смертная казнь вернется в законодательство России, заявил в эфире «Крым 24» депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

«Чтобы у нас это не произошло вновь, и я за смертную казнь для террористов, для тех, кто предает свою Родину и для педофилов. В Думе разгорелась серьёзная дискуссия. Судя по настрою нашего депутатского корпуса, думаю, что вопрос будет решён», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Скорее всего, смертная казнь вернется в законодательство России, заявил в эфире «Крым 24» депутат...

Автор канала «Русский инженер» Алексей Васильев, напротив, считает излишней инициативу.


«В прошлом веке много невинных людей погибло из-за обвинений, которые потом были отменены. Судебная система у нас не настолько идеальна, чтобы исключить попадания в эти жернова невиновных.

Момент насчёт пожизненного заключения. Есть поправка о возможности выйти по УДО через 25 лет, если человек себя хорошо вёл, соблюдал режим. Для обвиняемых в терроризме нужно просто убрать такую возможность, и это будет как смертная казнь, растянутая во времени. Он без каких-либо вариантов не может потом вернуться в общество, для него каждый день жизни – просто отсрочка.

Обсуждается ужесточение условий содержания, создание такой атмосферы, что человек, как правило, сам мечтает о том, чтобы его казнили. Нужно чаще показывать, чтобы те, кто требуют «распять здесь и сейчас», видели: твари каждый день страдают, для них это  худший вариант, чем казнь».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть