Госдуме предложили не торопиться со смертной казнью – для террористов есть более страшное наказание

Скорее всего, смертная казнь вернется в законодательство России, заявил в эфире «Крым 24» депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

«Чтобы у нас это не произошло вновь, и я за смертную казнь для террористов, для тех, кто предает свою Родину и для педофилов . В Думе разгорелась серьёзная дискуссия. Судя по настрою нашего депутатского корпуса, думаю, что вопрос будет решён», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автор канала «Русский инженер» Алексей Васильев, напротив, считает излишней инициативу.

«В прошлом веке много невинных людей погибло из-за обвинений, которые потом были отменены. Судебная система у нас не настолько идеальна, чтобы исключить попадания в эти жернова невиновных.

Момент насчёт пожизненного заключения. Есть поправка о возможности выйти по УДО через 25 лет, если человек себя хорошо вёл, соблюдал режим. Для обвиняемых в терроризме нужно просто убрать такую возможность, и это будет как смертная казнь, растянутая во времени. Он без каких-либо вариантов не может потом вернуться в общество, для него каждый день жизни – просто отсрочка.

Обсуждается ужесточение условий содержания, создание такой атмосферы, что человек, как правило, сам мечтает о том, чтобы его казнили. Нужно чаще показывать, чтобы те, кто требуют «распять здесь и сейчас», видели: твари каждый день страдают, для них это худший вариант, чем казнь».