Госдумские недолибералы выступили в защиту поджигателей лесов и против Минобороны

На фоне огромного масштаба уничтожения лесов пожарами разрешение для Минобороны на промышленную вырубку лесов, как минимум, недальновидно, даже учитывая нынешнее положение вещей.

Об этом на заседании Госдумы РФ заявила депутат от партии «Новые люди» Авксентьева Сардана, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом она решила актуализировать популярную на Западе климатическую повестку.

«Пожароопасный сезон только начался, мы с вами уже видим, что полыхают леса, мы несем невосполнимые потери. Самое ужасное, что открыт счет человеческим потерям, гибнут наши люди. По Сибири и Уралу 20 жертв. Люди лечатся в больницах от последствий ожоговых травм, которые они получили, горят дома, целые семьи остаются без крова.

Очень удобно списывать пожары на человеческий фактор, на сельхозпалы, на промышленную вырубку. Но вместе с тем причина возрастающих пожаров – это глобальные изменения климата и, связанные с ними сухие грозы, аномальная жара, сухая погода. Улучшения не предвидится», – констатировала депутат.