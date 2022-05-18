Госдумские недолибералы заявили о нехватке поездов «из-за спецоперации на Украине»

18.05.2022  18:46 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Транспорт, Туризм, Украина
Новости Украины

Количество составов, которое выделят РЖД, недостаточно, что приводит к дефициту и росту цен.

Об этом в ходе заседания Госдумы РФ заявил председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры от партии «Новые Люди» Сангаджи Тарбаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Количество составов, которое выделят РЖД, недостаточно, что приводит к дефициту и росту цен. Об...

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«Транспортная доступность сегодня у нас является проблемой из-за военной операции на Украине. Из четырех портов один всего работает – это Сочи. Он сейчас стал главным хабом транспортным. Поэтому основная нагрузка упала на железные дороги и автомобильный транспорт.

Железные дороги – вопрос решается, но не убедительно. Количество тех составов, которые выделены РЖД, сегодня недостаточно, из-за этого появляется дефицит, и ценообразование растет, и наши граждане находятся в таком затруднительном положении», – рассказал Сангаджи.

Из-за того, что многие люди переключились на автомобильный транспорт, депутат предложил снизить стоимость платного проезда в сторону юга.

«Автомобильная доступность сегодня увеличилась за счет того, что люди выбрали автомобильный транспорт. Здесь я предлагаю рассмотреть вариант снижения финансовой нагрузки на тех людей, которые ездят на автомобильном транспорте. Хотя бы снизить стоимость платного проезда по федеральным трассам в сторону юга.

Руководителям региона предложил бы вариант организации перехваточных парковок, чтобы люди, приехавшие на автомобиле, могли оставить свой транспорт, а дальше перемещаться на такси, чтобы снизить транспортную нагрузку», – предложил депутат.

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