Госдумские полулибералы призывают разблокировать экстремистский «Инстаграм»

Россия должна отменить запрет на объявленную в РФ экстремистской американскую социальную сеть «Инстаграм».

Об этом сегодня на заседании Госдумы заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весной у всех было понимание, что поведение компании «Мета», запрещенной в РФ, недопустимо. Очень хорошо, что ВКонтакте практически заменила сеть «Фейсбук». Это уже не является проблемой. Но люди снова и снова возвращаются к теме «Инстаграма». Это было важно для бизнеса, особенно небольшого, и для самих людей как способ общения. Какое-то окно в новый мир.

То, что «Инстаграм» у нас запрещен, вызывает вопросы. Вице-президент «Мета» еще весной извинился за недопустимые высказывания в отношении российских позиций. Сейчас уже в «Инстаграме» ведется модерирование. Что мы получили? 25 млн людей в России скачали ВПН. Рады мы этому или нет? Они кроме «Инстаграма» – куда еще позаходили? Мы же собираемся бороться с ЛГБТ-пропагандой, а ВПН куда вас только не приведет. Может, проще рассмотреть вопрос о восстановлении «Инстаграма», раз он начал себя хорошо вести», – сказал Нечаев.