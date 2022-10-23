«Госизмена» основателя «Мотор Сич»: что стоит за задержанием Богуслаева

Новости Украины

Из Украины сообщают об обысках в доме, задержании и этапировании в Киев из Запорожья по обвинению в госизмене Вячеслава Богуслаева – главы правления компании «Мотор Сич», специализирующейся на разработке, производстве и ремонте авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов.

Фото задержанного Богуслаева в компании автоматчиков в камуфляже гуляют по Сети еще со вчерашнего дня, однако официальное подтверждение от украинских спецслужб появилось лишь сегодня утром. По версии СБУ Богуслаев, вместе с несколькими задержанными «подельниками» поставлял товары для российской штурмовой авиации, оснащая боевые вертолеты.

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Кроме того, «в сговоре с представителями Ростеха» Богуслаев якобы поставлял в Россию авиационные двигатели, для чего была создана схема их трех подставных фирм в странах Европы и Азии. Также «Мотор Сич» помогал русским ремонтировать военные вертолеты Ми-8, Ка-52 и Ми-28. «Вину» основателя запорожского концерна якобы подтверждают найденные у него при обыске флешки с «неизвестным» содержимым.

Совпадение или нет, но сообщения о задержании Богуслаева последовали сразу после информации о ракетном ударе по территории харьковского завода «Коммунар», где, как сообщается, был уничтожен сборочный цех ракет «Нептун», которые планировалось направить на «Мотор-Сич» в Запорожье для оснащения боевой частью.

При этом ряд СМИ пишет, что Богуслаеву также вменяются неофициальные контакты с инвесторами из КНР, которые через МИД Поднебесной подали в суд на Зеленского и обратились в гаагский арбитраж о взыскании 4,5$ млрд за утраченный на Украине актив.

Это может быть похоже на правду, учитывая вялотекущий уже несколько лет конфликт вокруг несостоявшейся сделки по продаже «Мотор Сич» китайцам. Напомню, что вышедший из рядов советской хозяйственной номенклатуры бывший «красный директор» Богуслаев – человек уже в возрасте, получивший от участия в украинской политической и общественной жизни практически все – он и герой Украины, и орденоносец, и депутат Верховной Рады нескольких созывов подряд, и экс-депутат Запорожского облсовета, и прочая, и прочая.

Пик влиятельности Богуслаева пришелся на времена Ющенко и Януковича, доверенным лицом которого долгие годы был запорожский магнат. Однако переворот 2014-го, развал Партии Регионов, с которой была связана политическая карьера Богуслаева, и в целом уменьшение веса и влияния юго-восточных промышленных элит в политике страны во многом обессмыслили для него пребывание под куполом Рады.

Так что от непосредственного участия в политикие он потихоньку дистанциировался всю пятилетку Порошенко, а после проигрыша ноунейму от «Слуги народа» по своему родному мажоритарному округу в Запорожье отошел от нее совсем, сосредоточившись на более важной жизненной задаче – монетизации подмятого им под себя за последние четверть века успешного и стратегически важного бизнеса, основную долю акций которого он правдами и неправдами сконцентрировал в руках своей семьи. Ни для кого не было секретом его желание отойти от дел и осесть где-нибудь на Лазурном берегу, обеспечив и детей и внуков на три жизни вперед.

Выйти из бизнеса следовало с умом, с минимальными потерями и получив за актив максимальную цену. В условиях украинских реалий все эти задачи были крайне непростыми. Во-первых, конъюнктура была уже не та – на дворе не середина нулевых, и стоимость «Мотор Сич» сильно упала. Во-вторых, множество конкурентов пристально следили за малейшими телодвижениями главного акционера.

Наконец, предприятие было стратегическим, а, значит, под колпаком у спецслужб и государства. Причем, не только и не столько родного украинского, сколько у зарубежных интересантов. В борьбу за запорожский завод включились китайцы и американцы.

И если первые активно тянули руки к технической документации предприятия и его новейшим разработкам, переманивали высококлассных специалистов – носителей этих знаний, то вторые, используя рычаги давления на украинскую власть, успешно блокировали годами любые попытки Богуслаева сбыть завод китайцам.

На пути к своей цели Богуслаев нашел внутреннего интересанта и посредника, который стал «мотором» и лоббистом «китайской» сделки в коридорах украинской власти – харьковского олигарха Александра Ярославского, имевшего в этой сделке свой интерес. В конце концов, стороны ударили по рукам и в 2020-м году Богуслаев торжественно объявил о выходе из бизнеса и продаже пакета акций китайскому инвестфонду Skyrizon за несколько сотен миллионов долларов.

Оставшиеся с носом американцы такого не стерпели, и подконтрольные США шестеренки украинской госмашины заработали с удивительной для них скоростью. Уже весной 2021 года одно за другим последовали решения Антимонопольного комитета, СНБО, прокуратуры, и как венец всему – государство напрямую вмешалось, аннулировало сделку с китайцами, а киевский суд по иску СБУ арестовал 100% акций предприятия, передав их в управление Нацагентству по управлению активами полученными незаконным путем (АРМА).

Таким образом, была поставлена точка в многолетних разговорах о «цивилизованном» пути по национализации «Мотор Сич» с компенсациями собственнику. Практика оказалась совершенно бандитской и беспредельной – в духе девяностых: собственники предприятия (как Богуслаев, так и китайцы) просто потеряли право собственности без всяких компенсаций.

Теперь уже обиделся Китай. Тамошний инвестор через арбитражный суд в Гааге потребовал от Украины компенсации в размере $4,5 млрд за нарушения инвестиционного соглашения, а в качестве информационного сопровождения пошли косяком нелицеприятные для Киева статьи в Global Times – англоязычном подразделение официоза КПК «Жэньминь жибао».

Киев оказался на растяжке: американцы продавили национализацию «Мотор Сич», чтобы китайцы не получили доступа к сложным авиационным технологиям, однако штрафные санкции Китаю «незалежной» придётся оплачивать из своего бюджета.

Что самое скандальное, у американцев никто компенсации вероятного ущерба от китайских исков и не просил. Такой вот бизнес в стиле девяностых: «бабки нам, а срок – другим». В данном случае заокеанские «партнеры» киевских нехалявщиков решили свои проблемы, а Ненька пускай разгребает последствия.

Тем не менее, Вячеслав Богуслаев остался почетным президентом теперь уже формально государственной компании, операционное управление которой продолжала осуществлять его команда менеджеров. Политической крышей стали ориентированная на Богуслаева, фракция «Новая политика» в запорожском горсовете и нардеп от «Слуги Народа» Геннадий Касай – по странному совпадению родной брат ставленника Богуслаева, директора по маркетингу «Мотор Сич» Павла Касая.

Как писала украинская пресса, этот самый Павел Касай одновременно числился директором на 100% принадлежащего Вячеславу Богуслаеву ООО «Вертолеты МСБ» – компании, совместно с «Мотор Сич» производящей и модернизирующей вертолеты для нужд ВСУ, экстренной медицины, службы чрезвычайных ситуаций. Часть оборонных заказов перебрасывали на принадлежащий тому же Богуслаеву Винницкий авиационный завод. И всем было хорошо.

А потом грянула война. И Запорожье с авиазаводом оказалось на линии фронта. Что, впрочем, не помешало Богуслаеву зарабатывать и в этих условиях. Усилиями интересантов подробности этого бизнеса попадали на страницы сливных бачков в интернете. Так, еще летом в прессу попали сведения о бизнесе Богуслаева в России и его сотрудничестве с российскими силовыми ведомствами и покупке на вырученные деньги элитной недвижимости во Франции.

Как следует из российских госреестров, Вячеслав Богуслаев является соучредителем фирмы ООО «Лосиный остров», которая строит и продает коттеджи в Подмосковье и платит десятки миллионов рублей налогов в российский бюджет, а кроме того – материально помогает РПЦ.

А АО «Борисфен» – еще одна фирма, в совладельцах которой числятся Богуслаев и, внезапно, Петр Кононенко – тезка и один из соратников Петра Порошенко – зарабатывает миллиарды на ремонте, сервисном обслуживании и снабжение запчастями авиационной техники МВД России, Росгвардии и даже специального летного отряда «Россия», обслуживающего Владимира Путина и высшее кремлевское руководство.

А еще предприятия, связанные с партнерами Богуслаева, фигурируют в расследовании западной аналитической группы SAYARI о незаконном экспорте продукции «Мотор Сич» в 2017–2019 годах в Россию и контрактах на ремонт вертолетных двигателей для Росгвардии и вертолетов для управления авиации ФСБ.

Неудивительно, что в Киеве заговорили о «канале скрытого перебрасывания украинских авиадвигателей в РФ». Вот одна из возмутивших свидомую общественность схем: российскому военному ведомству понадобились двигатели Д-18Т для самолетов Ан-124. Украинские законы прямой экспорт таких двигателей в РФ запрещает. Поэтому «Мотор Сич» привлекла для этой цели болгарскую компанию «Иноксис 01». Получателем двигателей на территории РФ стало ООО «Авиаремонт-МС», учредителями которого являются завод «Мотор Сич», «Лосиный остров» Богуслаева -Кононенко и АО «Авиаремонт» – компания из сферы подчинения Минобороны РФ.

Думается, что перечисленное – лишь верхушка айсберга. Более глобально это означает продолжение системной зачистки украинскими спецслужбами – по наводке и под руководством американцев – всех возможных контрагентов России среди украинского системного бизнеса, работающего на оборонный заказ.

Это, конечно, совсем не означает, что украинские бизнесмены перестанут делать гешефты в России. Да никто и не ставит цели пресечь такого рода бизнес-связи, о чем вы, если сам президент этим занимается через оффшор. Речь о том, чтобы все такие связи были прозрачны для американцев и подконтрольных им силовых структур на Украине и не противоречили их интересам.

В идеале – чтобы на потоках сидели полностью подконтрольные Штатам персонажи, которых в любой момент можно было взять за фаберже, используя базу накопленного на них всяческими ГАБУ, СБУ и ГБР компромата.