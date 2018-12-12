Госкомстат Украины обманывает украинцев, занижая темпы роста цен

12.12.2018, Киев, Игорь Петров

Стоимость минимального продуктового набора и прожиточный минимум сильно отстают от реального роста цен в Украине.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам публикуемые статистические данные не имеют отношения к реальной жизни.

« Чтобы снять этот диссонанс, нужно пересмотреть стандарты – прожиточный минимум и потребительский набор, на основании которого, в том числе, насчитывается и прожиточный минимум. Надо реально просчитать по уже действующим ценам стоимость продуктового набора и не обманывать самих себя. Цена на энергоресурсы, например, за последние три года выросли в четыре-семь раз, это повлекло за собой цепную реакцию повышения цен на все без исключения. Гривна девальвировала в 3,5 раза. А потребительский набор практически тот же самый», – сказал экономист.