Госкомстат Украины обманывает украинцев, занижая темпы роста цен
Стоимость минимального продуктового набора и прожиточный минимум сильно отстают от реального роста цен в Украине.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам публикуемые статистические данные не имеют отношения к реальной жизни.
« Чтобы снять этот диссонанс, нужно пересмотреть стандарты – прожиточный минимум и потребительский набор, на основании которого, в том числе, насчитывается и прожиточный минимум. Надо реально просчитать по уже действующим ценам стоимость продуктового набора и не обманывать самих себя. Цена на энергоресурсы, например, за последние три года выросли в четыре-семь раз, это повлекло за собой цепную реакцию повышения цен на все без исключения. Гривна девальвировала в 3,5 раза. А потребительский набор практически тот же самый», – сказал экономист.
Метки: Андрей Новак, Госкомстат Украины, рост цен
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