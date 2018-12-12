12.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Украина, Финансы
Просмотров:

Госкомстат Украины обманывает украинцев, занижая темпы роста цен

Стоимость минимального продуктового набора и прожиточный минимум сильно отстают от реального роста цен в Украине.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам публикуемые статистические данные не имеют отношения к реальной жизни.

« Чтобы снять этот диссонанс, нужно пересмотреть стандарты – прожиточный минимум и потребительский набор, на основании которого, в том числе, насчитывается и прожиточный минимум. Надо реально просчитать по уже действующим ценам стоимость продуктового набора и не обманывать самих себя. Цена на энергоресурсы, например, за последние три года выросли в четыре-семь раз, это повлекло за собой цепную реакцию повышения цен на все без исключения. Гривна девальвировала в 3,5 раза. А потребительский набор практически тот же самый», – сказал экономист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть