25.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика
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Госкорпорациям РФ разрешили привлекать частных инвесторов собственными облигациями


Центробанк России не против выпуска стратегическими инфраструктурными предприятиями с госучастием (РЖД, «Почтой Россией», предприятиями ОПК) бессрочных вечных облигаций.

Об этом, сегодня в Госдуме РФ заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы поддержали введение такого инструмента как бессрочные облигации, хотя это достаточно сложный инструмент. Это что-то среднее между капиталом и долгом. Это облигации, которые не погашаются. В этом смысле они ближе к акциям. Тем не менее мы поддержали введение такого инструмента, понимая, что надо больше возможностей предприятиям привлекать средства на рынки», – сказала Набиуллина.

По ее словам, уже зарегистрировано 6 выпусков таких облигаций, в основном РЖД. Выпуск разрешен только тем компаниям, которые имеют высокое кредитное качество.

«В России сейчас структурный профицит ликвидности – 9 трлн руб рыночного обеспечения. Поэтому мы не считаем в нынешний момент необходимым расширение ломбардного списка. Тем не менее, эти бумаги могут найти спрос у инвесторов. Компании с высоким кредитным качеством вполне могут привлечь финансирование под такого рода бумаги», – отметила глава ЦБ.

В октябре, выступая на инвестиционном форуме “Россия зовет!” президент РФ Владимир Путин назвал выпуск РЖД вечных облигаций важной формой сотрудничества государства и бизнеса.


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