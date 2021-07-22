Госорганы Украины напичканы агентами ФСБ – генерал СБУ

22.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

На момент обретения Украиной независимости КГБ Украины был патриотичным, а сейчас в государственных органах есть люди, которые заканчивали академии российских спецслужб.

Об этом в эфире канала «Апостоф. тв» заявил Игорь Смешко, экс-председатель Службы безопасности Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я никогда не служил в специальных службах Российской Федерации. Я никогда не служил в КГБ.

Но нельзя было… Люстрация, которая началась в 2014 году, она фактически уничтожила остатки профессионализма, самых профессиональных людей. Как вы себе это представляете? 1991 год, украинское КГБ, оно поддержало независимость, оно не выступило. А сейчас в высших государственных органах есть люди, которые после 1991 года заканчивали академии ФСБ, СВР. Люстрация не задействована. Где логика?», – возмущается Смешко.