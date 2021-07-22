22.07.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Россия, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

Госорганы Украины напичканы агентами ФСБ – генерал СБУ

Новости УкраиныНа момент обретения Украиной независимости КГБ Украины был патриотичным, а сейчас в государственных органах...

На момент обретения Украиной независимости КГБ Украины был патриотичным, а сейчас в государственных органах есть люди, которые заканчивали академии российских спецслужб.

Об этом в эфире канала «Апостоф. тв» заявил Игорь Смешко, экс-председатель Службы безопасности Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Я никогда не служил в специальных службах Российской Федерации. Я никогда не служил в КГБ.
Но нельзя было… Люстрация, которая началась в 2014 году, она фактически уничтожила остатки профессионализма, самых профессиональных людей. Как вы себе это представляете? 1991 год, украинское КГБ, оно поддержало независимость, оно не выступило. А сейчас в высших государственных органах есть люди, которые после 1991 года заканчивали академии ФСБ, СВР. Люстрация не задействована. Где логика?», – возмущается Смешко.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть